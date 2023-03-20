Şanlıurfa’da selde hayatını kaybeden temizlik görevlisinin yürek yakan son sözleri: Hakkınızı helal edin
Şanlıurfa'da 15 Mart günü meydana gelen sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan afette çalıştığı Alışveriş Merkezinde cansız edeni bulunan 34 yaşındaki Ömer Zaman'ın cenazesi toprağa verildi. 3 Çocuk babası Zaman'ın ölmeden dakikalar önce eşini arayıp; "Ben buradan çıkamayacağım hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi. Eşiyle son konuşmasından saatler sonra cansız bedeni çamurlar arasında bulundu. İşte yürek yakan olayın detayları...
Sabah'ın haberine göre, önceki gün bodrum katta 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde cesedin, AVM'de temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer Zaman'a ait olduğu öğrenildi. Cenazesi önceki gün Miskinler camisinde kılınan cenaze namazının ardından Şıhmaksut aile mezarlığına defnedildi.
"EŞİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ"
Sabah erken saatlerden iş erine gittiği Alışveriş Merkezini su basmaya başladığı sırada eşini arayıp; "Ben buradan çıkamayacağım, hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.
3 Çocuk babası Ömer Zaman'ın son konuşması da eşinden helallik istemek oldu. O konuşmadan saatler sonra cansız bedeni çamurlar arasında bulundu.
SON FOTOĞRAFI İŞ ARKADAŞLARIYLA
Ondan geriye sadece birkaç gün iş arkadaşlarıyla çekildiği fotoğraflar kaldı.
Onunla ilgili paylaşım yapan arkadaşları, üzüntülerini dile getirip rahmet diledi.
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