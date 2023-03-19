Deprem ve sel bölgesinde FOX TV ve Bloomberg HT devleti kötülemek için iş başında! 8 yaşındaki çocuk üzerinden algı operasyonu ellerinde patladı
Türkiye'de yaşanan deprem ve sel felaketleri sonrası devlet tüm gücüyle yaraları sarmaya çalışırken ABD merkezli FOX TV ve Bloomberg HT kirli bir algı operasyonunun peşine düştü. Deprem bölgesinde 8 yaşındaki bir çocuk üzerinden Bloomberg HT Muhabiri Cemre Nur Karaca yaptığı yalan haber ve paylaşımla büyük tepki çekti. Küçük Belinay'ın yaşını bile yanlış yazan Karaca gerçeklerin ortaya çıkmasıyla paylaşımını silmek zorunda kaldı. Belinay A Haber'e yaptığı açılkamada "Yaşımı bile yanlış yazmışlar. Benim ablam ölmedi. Ben okuyorum çok yanlış yazmışlar. Bir de benim sağlıksız beslendiğimi yazmışlar. Hepsi yanlış hepsi yanlış." dedi. Bir diğer algı operasyonu da FOX TV tarafından Şanlıurfa'da gerçekleştirmek istendi. Şanlıurfa'yı vuran sel sonrası kaybolan TIR sürücüsünün arama çalışmalarının yapıldığı alana giden FOX TV ekipleri devleti karalamaya çalıştı. Sürücünün yakınları yaptığı açıklamada "Yalan habere meydan açmaya çalışıyorlar. Devleti karalamadığımız için 'Sizi Allah'a havale ediyorum' dediler" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler adeta asrın felaketine dönüşürken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan bu büyük acıyı sarmak için devlet tüm imkanları seferber ederken bölgedeki çalışmalar halen sürüyor.
Deprem sonrası geçtiğimiz günlerde etkili olan sel felaketi de Şanlıurfa'yı vurdu. Bölgede can kayıpları da yaşanırken bu bölgede de devlet tüm gücüyle sahada gerekli mücadeleyi gösteriyor.
FOX VE BLOOMBERG HT İŞ BAŞINDA
Ancak yapılan bu çalışmaları görmezden gelerek toplumu farklı düşüncelere yönlendirmek isteyen medya kuruluşları provokasyonlara girişti.
SÖYLEDİĞİ HER ŞEY YALAN ÇIKTI
Bloomberg HT Muhabiri Cemre Nur Karaca deprem bölgesinde yaptığı yayında depremzede vatandaşları ısrarla devleti kötülemek için yönlendirdi.
Yaptığı yayın sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karaca "Adı Belinay daha 11 yaşında. Gaziantep Nurdağı'na bağlı Keçikuyu köyünde yaşıyor. 3 ablasının cansız bedeninİ çıkarmışlar o enkazlardan. Okula gidemiyor, sağlıklı beslenemiyor çaresizce konteyner bekliyor. Depremden 1 ay geçmiş hala adım atan yok." ifadelerini kullandı.
KÜÇÜK BELİNAY GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Belinay isimli küçük kızı provokasyonuna alet etmek isteyen Karaca'nın yaptığı paylaşımın tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.
A Haber mikrofonlarına konuşan küçük Belinay "Bir tane kadın böyle bir yerde dur bende senin fotoğrafını çekeyim dedi. İşte beni paylaşmışlar, yalan yanlış şeyler. Yaşımı bile yanlış yazmışlar. Ben 11 yaşında değilim ben 8 yaşındayım. Çok yanlış şeyler yazmışlar. Benim ablam ölmedi. Ben okuyorum çok yanlış yazmışlar. Bir de benim sağlıksız beslendiğimi yazmışlar. Hepsi yanlış hepsi yanlış." ifadelerini kullanarak gerçekleri açıkladı.
"BİZ DEVLETİMİZDEN RAZIYIZ"
Belinay'ın annesi ise yaptığı açıklamada "Bu yıkılan ev zaten bizim değil başkasının evi. Kimse ölmedi çocuklarımdan niye böyle yapıyorlar. Niye böyle yalan söylüyorlar ki devletimden çok razıyım." dedi.
PAYLAŞIMINI SİLMEK ZORUNDA KALDI
Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla algı çalışması elinde patlayan Cemre Nur Karaca paylaşımını silmek zorunda kaldı.
BİR ALGI GİRİŞİMİ DE FOX TV'DEN
Diğer yandan bir algı operasyonu da CHP yandaşı FOX TV tarafından gerçekleştirilmek istendi. Şanlıurfa'yı vuran sel felaketi sonrası kaybolan 24 yaşındaki TIR sürücüsü her yerde aranıyordu. Bölgeye giden FOX TV ekibi 200 kişilik çalışma ekibini görmezden gelerek gencin yakınlarına mikrofon uzattı.
Algı haberi yapmak isterken vatandaşların tepkisini çeken FOX TV devleti karalamakla suçlandı.
Kayıp gencin yakınları A Haber'e yaptığı açıklamada "Burada ihmal yok. Yalan habere meydan açmaya çalışıyorlar. Devleti karalamadığımız için diyor sizi Allah'a havale ediyorum. Burada çayımızı bile asker yapıyor. Biz bunları nasıl görmezden gelelim. Allah devletimizden razı olsun." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklinin zamlı Temmuz maaş tablosu netleşti! Güncelleme geldi, SSK 2000 öncesi 6896 TL Bağkurluya 6.175 TL! En düşük emekli maaşı ise...
- EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?
- TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları sorgulama: İstanbul Tuzla 19 Mart 2023 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları NİHAİ isim listesi sorgulama
- Sahura bu hafta hangi gün kalkacağız? 2023 oruç ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Ayı başlangıç takvimi
- TEV AFET BURS KAZANANLARI | açıklandı mı? TEV burs sonuçları nereden öğrenilir? Depremzede öğrenci bursu ne kadar, kaç TL?
- Maraş'ta deprem son dakika! 19 Mart Göksun, Osmaniye, Kayseri deprem mi oldu, kaç şiddetinde yaşandı? AFAD açıkladı!
- İŞKUR 3.933 personel alımı BAŞVURU EKRANI | En az ilkokul mezunu TEMİZLİK İŞÇİSİ alınacak! 81 ilde başvuru şartları neler?
- Nevruz nedir, ne demek? 2023 Nevruz Bayramı ne zaman, tatil mi? Adet, gelenek ve görenekler neler?
- Nisanda EYT'liye BAYRAM ERKEN GELECEK! İlk maaş+1.100 TL+Tazminat ödemesine EK AVANS! SSK, Bağ-kur'luya 1300 TL ilave...
- Alanyaspor-FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor-Fenerbahçe muhtemeller
- Bor karbür nedir, ne işe yarar? Savunma Sanayisine güç katacak Bor Karbür Tesisi nerede, saat kaçta açılacak? Yıllık kaç ton üretilecek?
- 29 GÜNLÜK Oruçla hastalıklarınıza reset atın! Bilimsel olarak kanıtlandı! Hem sahur hem iftarda faydaları saymakla bitmiyor!