Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani’den önemli açıklamalar: PKK'yı terör örgütü olarak tanıyın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Terör ile mücadelede iş birliği mesajı veren Başkan Erdoğan, "Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca önemli bir proje için atılacak adımı duyurarak "Kalkınma Yolu Projesi'ndeki kararlılığımızı vurguladık. Kalkınma Yolu Projesi'ni, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Irak Başbakanı Sudani ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Irak halkına ve hükümetine, deprem felaketiyle mücadelemizde sergiledikleri dayanışma için tekrar teşekkür ediyorum. Bu ziyareti, Irak halkının dostluğunun bir nişanesi olarak görüyoruz" dedi.
Devlet-millet el ele vererek, dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle, depremin yaralarını saracaklarını, afetin izlerini kısa sürede sileceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Sayın Başbakan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Terörün her türlüsüne karşı topyekun mücadele kararlılığımızı teyit ettik" ifadelerini kullandı.
Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik "Kalkınma Yolu" projesinin hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararlılığını da vurguladıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Kabul ettiğimiz 'Ankara Bildirisi' ile bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık. Kalkınma Yolu, sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik önemi yüksek bir projedir."
"KALKINMA YOLU PROJESİ YENİ İPEK YOLU OLACAK"
Bu yolun inşasıyla ortaya çıkacak katma değerden, Avrupa'dan Körfez'e kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca insanın faydalanacağını belirten Başkan Erdoğan, "Bölgesel iş birliğini güçlendirecek, ticaretimizi geliştirecek, beşeri münasebetlerimizi tahkim edecek bu projeyle, diğer kardeş ülkelerin de yakından ilgilendiğini biliyoruz. İnşallah onların da katımıyla 'Kalkınma Yolu' projesini, bölgemizin yeni 'İpek Yolu' hâline dönüştüreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
"PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIYIN"
Başkan Erdoğan, "Türkiye Irak'ın dostu olduğunu her defasında gösterdi. Komşular arasında zaman zaman farklı anlayışlar olabilir. Türkiye ve Irak bunları çözme iradesini her zaman göstermiştir. Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir." dedi.
IRAK'IN SU SIKINTISI İÇİN KRİTİK ADIM
Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını, bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık.
SUDANİ: TÜRKİYE İLE CİDDİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRME ARZUSUNDAYIZ
Irak Başbakanı Sudani ise, "Bizler, tüm (Türk) kardeşlerimiz iş adamlarıyla ve yatırımcılarla ciddi projeleri hayata geçirme arzusundayız" dedi.
Ayrıca Sudani, "Başkan Erdoğan'a Irak hükümeti ve halkı adına su sorununun çözümüne yönelik talimatlarınızdan dolayı müteşekkiriz" ifadelerine yer verdi.
RESMİ KARŞILAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı.
Şiya es-Sudani'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan ve Şiya es-Sudani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.
Daha sonra Irak Başbakanı Şiya es-Sudani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Türkiye ve Irak bayraklarının bulunduğu merdivende duran Başkan Erdoğan ve Şiya es-Sudani gazetecilere poz verdi.
Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Irak heyeti de katıldı.
Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.
İMZALAR ATILDI
Başkan Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından es-Sudani onuruna resmi akşam yemeği verildi.
IRAK'IN KUZEYİNDE NELER OLUYOR?
Hatırlanacağı üzere Irak'ın kuzeyinde yer alan Duhok'ta düşen gizemli helikopterin PKK'nın Suriye'deki kolu PYD ve YPJ'li teröristleri taşıdığı ortaya çıkmıştı. Helikoptere ilişkin detaylar netleşmeye başlarken 2 helikopterin çarpıştığı ve 9 teröristin öldüğü iddia edildi. Teröristlerden birinin PKK elebaşlarından Mazlum Kobani'nin yeğeni Şervan Kobani olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" ifadelerini kullanmıştı. PKK terör örgütü de helikopterde düşen teröristlerin kimliklerini açıklamıştı.
HELİKOPTER KÜRDİSTAN YURTSEVERLER BİRLİĞİ (KYB) İÇİNDEKİ BİR GRUBA AİT
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "Aslında (helikopter) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içindeki bir grup tarafından satın alındı ancak nasıl (PKK/YPG) SDG'ye ulaştığını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. İkinci helikoptere ilişkin bilgileri olmadığını kaydeden Barzani, şöyle konuştu: "Bu olayı daha fazla araştırmak ve bu helikopterlerin bu bölgelerde neden izinsiz uçtuklarını öğrenmek için uluslararası koalisyon ve Irak Federal Hükümeti ile birlikte çalışacağız. Açıklanması gereken çok şey var."
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