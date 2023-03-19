Başkan Erdoğan’ın takdir toplayan barış diplomasisi: 11 ülke Nobel’e aday gösterdi

İki liderin de en sık görüştüğü liderler arasında yer aldı. Sorunların çözümü konusunda aktif rol aldı.

İnsani dış politika düsturuyla hareket eden türkiye, insani yardım çağrısına da sessiz kalmadı.

TÜRKİYE'NİN TAHIL KORİDORU HAMLELERİ

Yaptırımlar sebebiyle hem batıda hem de doğuda enflasyon artarken başta üçüncü dünya ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinde tahıl krizinin sesleri gelmeye başlamıştı.

Avrupa'nın ekmek sepeti olarak bilinen Ukrayna'nın tahılları savaşın başından beri yük gemilerinde kalmış, geçen aylar içerisinde elindeki stoku bitiren Avrupa ülkeleri Ukrayna'dan tedarik sağlayamayınca yiyecek fiyatları hızla yükselmişti.

Türkiye, bir kez daha elini taşın altına koydu.

Tahıl koridorunu oluşturmak için iki ülke arasında arabuluculuk faaliyetlerine ev sahipliği yaptı.

Taraflar bir kez daha Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Toplantıya bu kez Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

O girişim, başarıyla sonuçlandı ve tahıl koridorunun açılmasına karar verildi.