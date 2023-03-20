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CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Erdoğan gibi aurası yüksek bir lider her zaman çıkmaz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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CHP yandaşı Fatih Portakal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: Erdoğan gibi aurası yüksek bir lider her zaman çıkmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca ortaya koyduğu güçlü liderlikle birlikte küresel çapta yaşanan krizleri çözme başarısı dikkat çekerken bu durum muhalif isimlerin de gözünden kaçmıyor. CHP'ye olan yakınlığıyla bilinen eski Fox TV yeni Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, Başkan Erdoğan'ın liderlik özelliklerine işaret ederken "Erdoğan gibi aurası yüksek bir insan tek başına 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Böyle bir lider her zaman çıkmaz. Erdoğan istisnalardan bir tanesi..." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Bugüne kadar ortaya koyduğu güçlü liderlikle birlikte Rusya-Ukrayna arasındaki kriz de bile orta yolun bulunmasında önemli rol oynayan Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşunu muhalif isimler bile görmezden gelemiyor.

FATİH PORTAKAL BİLE GÖRDÜ

Daha önce Fox TV'de sunuculuk yapan ve CHP'nin yayın organlarından Sözcü TV ile anlaşan Fatih Portakal da bu gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı.

"ERDOĞAN GİBİ BİR LİDER HER ZAMAN ÇIKMAZ"

Fatih Portakal, Başkan Erdoğan gibi bir liderin her zaman çıkmayacağını belirterek şunları söyledi;

"Erdoğan gibi aurası yüksek bir insan tek başına 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Böyle bir lider her zaman çıkmaz. Erdoğan istisnalardan bir tanesi ve sosyolojik olarak incelenmesi geren bir lider."

İSMAİL KÜÇÜKKAYA DA ÖVMÜŞTÜ: HER TÜRLÜ TAKDİRE ŞAYAN

Fatih Portakal gibi CHP yandaşı olan İsmail Küçükkaya da Başkan Erdoğan'ın liderliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

CHP'nin yayın organı Halk TV'nin Erdoğan karşıtlığıyla öne çıkan isimlerinden İsmail Küçükaya geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'li Buğra Kavuncu'yu ağırladığı yayınında Erdoğan'ın buğday krizini çözmesine dikkat çekerek "Takdire şayan" dedi.

Küçükkaya şunları söyledi;

"Erdoğan'ın, buğday krizinin çözülmesindeki rolü, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk çabaları her türlü takdire şayan. Keza Emine Hanım'ın oradaki mülteci çocukları Türkiye'de ağırlaması falan bunlar güzel işler. İlber Ortaylı da tarihten negatif örnekleri vererek 'doğru yaptılar' diyor. Bunlar güzel"

Erdoğan gibi bir lider her zaman çıkmaz "ERDOĞAN GİBİ BİR LİDER HER ZAMAN ÇIKMAZ"

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