CHP yandaşı Fatih Portakal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: Erdoğan gibi aurası yüksek bir lider her zaman çıkmaz

"ERDOĞAN GİBİ BİR LİDER HER ZAMAN ÇIKMAZ"

Fatih Portakal, Başkan Erdoğan gibi bir liderin her zaman çıkmayacağını belirterek şunları söyledi;

"Erdoğan gibi aurası yüksek bir insan tek başına 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Böyle bir lider her zaman çıkmaz. Erdoğan istisnalardan bir tanesi ve sosyolojik olarak incelenmesi geren bir lider."