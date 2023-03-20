CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Erdoğan gibi aurası yüksek bir lider her zaman çıkmaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca ortaya koyduğu güçlü liderlikle birlikte küresel çapta yaşanan krizleri çözme başarısı dikkat çekerken bu durum muhalif isimlerin de gözünden kaçmıyor. CHP'ye olan yakınlığıyla bilinen eski Fox TV yeni Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, Başkan Erdoğan'ın liderlik özelliklerine işaret ederken "Erdoğan gibi aurası yüksek bir insan tek başına 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Böyle bir lider her zaman çıkmaz. Erdoğan istisnalardan bir tanesi..." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
FATİH PORTAKAL BİLE GÖRDÜ
Daha önce Fox TV'de sunuculuk yapan ve CHP'nin yayın organlarından Sözcü TV ile anlaşan Fatih Portakal da bu gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı.
"ERDOĞAN GİBİ BİR LİDER HER ZAMAN ÇIKMAZ"
Fatih Portakal, Başkan Erdoğan gibi bir liderin her zaman çıkmayacağını belirterek şunları söyledi;
"Erdoğan gibi aurası yüksek bir insan tek başına 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Böyle bir lider her zaman çıkmaz. Erdoğan istisnalardan bir tanesi ve sosyolojik olarak incelenmesi geren bir lider."
İSMAİL KÜÇÜKKAYA DA ÖVMÜŞTÜ: HER TÜRLÜ TAKDİRE ŞAYAN
Fatih Portakal gibi CHP yandaşı olan İsmail Küçükkaya da Başkan Erdoğan'ın liderliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.
CHP'nin yayın organı Halk TV'nin Erdoğan karşıtlığıyla öne çıkan isimlerinden İsmail Küçükaya geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'li Buğra Kavuncu'yu ağırladığı yayınında Erdoğan'ın buğday krizini çözmesine dikkat çekerek "Takdire şayan" dedi.
Küçükkaya şunları söyledi;
"Erdoğan'ın, buğday krizinin çözülmesindeki rolü, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk çabaları her türlü takdire şayan. Keza Emine Hanım'ın oradaki mülteci çocukları Türkiye'de ağırlaması falan bunlar güzel işler. İlber Ortaylı da tarihten negatif örnekleri vererek 'doğru yaptılar' diyor. Bunlar güzel"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'de yeni gelişme ayyuka çıktı! Detaylar tek tek açıklandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına fırsat! 3600 prim günüyle emeklilik...
- Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?
- YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023 YKS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
- Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler
- Ramazan İmsak VAKİTLERİ | Sahur ve iftar vakitleri ne zaman? 2023 Hatay, İzmir, Trabzon imsakiyesi...
- SSK, Bağkur, 4C, EYT'li hepsi KÜMEDE! Yanıt buldu, emeklilik hesapları su yüzüne çıktı! 863 gün geri çekiyor! 3 yıl hizmet, şartı, ihya...
- Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali göründü mü, ne zaman görünür? 2023 Ramazan hilali ile ilgili hadisler, ayetler ve görünce okunacak dualar!
- Fıtır sadakası nedir, en az ne kadar verilir? Bu seneki Ramazan fitresi ne kadar? Diyanet 2023 fitre miktarı!
- EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EYT başvuruları sonuçlandı mı, açıklandı mı?
- İlk Teravih ne zaman, hangi gün 2023? Evde Teravih namazı nasıl kılınır? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat nasıl kılınır?
- RAMAZAN MESAJLARI 2023 | En anlamlı DUALI resimli, GİF'Lİ, Kısa, Uzun, Mübarek Ramazan ayı mesajları ve sözleri!
- Devletten yeni destek! 0.79-0.89 faiz oranıyla krediniz hazır! 1 kişi birden fazla kredi için kredi kullanabilecek mi?