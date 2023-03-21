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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani Türkiye'de! Ankara'da önemli görüşme

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Giriş: 21.03.2023 16:38
Irak Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 21-22 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Irak Başbakanı El Sudani, Ankara'da Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
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