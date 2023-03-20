20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti! AK Parti binasında sürpriz görüşme

Başkan Erdoğan Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti! AK Parti binasında sürpriz görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i kabul etti! AK Parti binasında sürpriz görüşme

Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in AK Parti Genel Merkezi'ne gittiği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Kritik toplantı sonrası Şimşek'in açıklama yapması bekleniyor. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA