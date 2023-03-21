21 Mart 2023, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani’den önemli açıklamalar: PKK'yı terör örgütü olarak tanıyın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Terör ile mücadelede iş birliği mesajı veren Başkan Erdoğan, "Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca önemli bir proje için atılacak adımı duyurarak "Kalkınma Yolu Projesi'ndeki kararlılığımızı vurguladık. Kalkınma Yolu Projesi'ni, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.