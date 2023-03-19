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Masa altındaki HDP'den "Öcalan 14 Mayıs'ta fiziki özgürlüğüne kavuşacak" vaadi! CHP ve İYİ Parti'den ses yok...

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Giriş Tarihi: 19.03.2023 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
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Masa altındaki HDP’den Öcalan 14 Mayıs’ta fiziki özgürlüğüne kavuşacak vaadi! CHP ve İYİ Parti’den ses yok...

Altılı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından PKK'nın siyasi kolu HDP ile de yakınlaşmalar başlarken açıklamalar da üst üste geldi. Sezai Temelli "Beraber hareket edeceğiz" ifadeleriyle HDP'nin seçimlerde CHP'ye destek vereceğini söylerken HDP'den bölücü çıkışlar da gelmeye başladı. Van'daki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen HDP etkinliğinde DBP'li Saliha Aydeniz "Tecritte ısrar savaşta ısrardır" tehdidinde bulunarak "Öcalan 14 Mayıs'ta fiziki özgürlüğüne kavuşacak" dedi. İşte detaylar...

Türkiye'de 2023 seçimlerine artık çok az bir süre kalırken, koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk destek açıklaması masa altındaki HDP'den gelirken Kılıçdaroğlu da hemen diyet ödemelerine başladı. HDP'yi ziyaret kararı alan Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası HDP'den açıklamalar üst üste gelmeye başladı.

HDP'li Sezai Temelli de PKK kanalında 6'lı koalisyonla olan ittifaklarını "Beraber hareket edeceğiz" diyerek ilan etti.

"OYUNUZ BİZİM KADAR DEĞİL"

HDP'li Ali Kenanoğlu katıldığı bir canlı yayında HDP'nin şartlarını sıraladı.

"Bırakın HDP isteklerini ortaya koysun" diyen Kenanoğlu, "Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun." demişti.

Kenanoğlu, masanın CHP dışındaki ortaklarına da açıkça mesaj göndererek hepsinin oy toplamının HDP kadar etmediğini söyledi.

HDP'DEN BÖLÜCÜLÜK ÇAĞRILARI

Öte yandan 6'lı koalisyonla ittifakı resmileşen, Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşı HDPKK'nın bölücü faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. İstanbul'da HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamasında PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti.

Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi.

ATATÜRK PARKI'NDA "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI

Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda HDP tarafından düzenlenen etkinlikte toplanan bir grup bölücü, "Öcalan'a özgürlük" sloganları attı.

Söz konusu bölücü etkinlikte konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyerek "14 Mayıs 2023 seçimleri iktidarın kaybettiği ve Kürtlerin kazanımlarını elde ettiği, Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşacağı yıl olacaktır" dedi.

"TECRİTTE ISRAR SAVAŞTA ISRARDIR" TEHDİDİ

Tehditkar bir şekilde "Tecritte ısrar savaşta ısrardır" tehdidinde bulunan Aydeniz, "Büyük direnişimizde kazanacağız. Bu iktidarın kaybetmesine sebep olacağız" diyerek 6'lı koalisyonla HDP'nin yürüttüğü ittifaka dikkat çekti ve 14 Mayıs seçimlerini işaret etti.

Aydeniz'in sözlerinin alt metninde "Kılıçdaroğlu'nun bayram ilan edeceğim" vaadinde bulunduğu Lozan'ı hedef alan detaylar da mevcut;

"Lozan'da Kürtlerin tarih sahnesinden silindiği yıldır. Bugün o 100'üncü yıldayız. Onun için Lozan'ın 100'üncü yılı ile bir an önce statü kazanmaları gerekir"

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Bilindiği üzere 6'lı koasliyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, "Lozan, ülkemizin tapu senedidir" diyerek, Lozan'ın resmi bayram olarak ilan edeceklerini duyurmuştu.

Van'da düzenlenen bölücü etkinliğe HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Van vekili Sezai Temelli, Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan katıldı.

YEŞİL SOL BAYRAKLARI DA ALANDA

Alanda HDP, DBP ve Yeşil Sol Partilerinin bayraklarının asılması ise dikkat çeken bir detay olarak kayıtlara geçti.

Bilindiği üzere şu sıralar kulislerde HDP'nin kendi adıyla seçime girmeyeceği, Yeşil Sol çatısı altında gireceği konuşuluyor. Yeşil Sol ve Selahattin Demirtaş'tan bu durumu doğrulayan açıklamalar geldi.

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