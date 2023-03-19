Masa altındaki HDP'den "Öcalan 14 Mayıs'ta fiziki özgürlüğüne kavuşacak" vaadi! CHP ve İYİ Parti'den ses yok...

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Bilindiği üzere 6'lı koasliyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, "Lozan, ülkemizin tapu senedidir" diyerek, Lozan'ın resmi bayram olarak ilan edeceklerini duyurmuştu.



Van'da düzenlenen bölücü etkinliğe HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Van vekili Sezai Temelli, Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan katıldı.

YEŞİL SOL BAYRAKLARI DA ALANDA

Alanda HDP, DBP ve Yeşil Sol Partilerinin bayraklarının asılması ise dikkat çeken bir detay olarak kayıtlara geçti.

Bilindiği üzere şu sıralar kulislerde HDP'nin kendi adıyla seçime girmeyeceği, Yeşil Sol çatısı altında gireceği konuşuluyor. Yeşil Sol ve Selahattin Demirtaş'tan bu durumu doğrulayan açıklamalar geldi.