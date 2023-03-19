Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine yeşil ışık: Elbette bir sakınca yok

"KILIÇDAROĞLU'NUN HDP ZİYARETİNDE ELBETTE SAKINCA YOK"

Ancak Akşener bu akşam katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada "Sayın Kılıçdaroğlu sadece HDP'yi değil bütün siyasi partileri dolaşıyor. Yakın zamanda Sayın Hüseyin Baş ile görüştü. Başka siyasi partilerle görüştü. Oradaki o görüşmelerde cumhurbaşkanı adayı olarak elbette bir sakınca yok" ifadelerini kullandı.