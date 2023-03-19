Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine yeşil ışık: Elbette bir sakınca yok
Altılı koalisyonun adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurulmasının ardından CHP Genel Başkanı ilk iş olarak masa altına inmeyi düşünüp PKK'nın siyasi kolu HDP'yi ziyaret kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret kararına ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada "Elbette bir sakınca yok" ifadelerini kullandı. Akşener geçtiğimiz dönemde HDP'nin masaya gelemeyeceğini söylemişti.
Altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanırken yaşanan kriz sürecine İYİ Parti'nin masadan kalkıp saatler sonrasında geri dönmesi damga vurdu.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI YÜZÜNÜ ASTIRDI
Akşener "İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak" şartının kabul edilmesinin ardından masaya dönerken Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada yüzündeki mutsuzluk dikkat çekmişti.
"HDP MASAYA ASLA GELEMEZ" DEDİ AMA...
Akşener geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada "CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama masaya asla getiremez." ifadelerini kullanarak HDP'nin masaya katılması konusunda olumsuz görüş bildirmişti.
"KILIÇDAROĞLU'NUN HDP ZİYARETİNDE ELBETTE SAKINCA YOK"
Ancak Akşener bu akşam katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada "Sayın Kılıçdaroğlu sadece HDP'yi değil bütün siyasi partileri dolaşıyor. Yakın zamanda Sayın Hüseyin Baş ile görüştü. Başka siyasi partilerle görüştü. Oradaki o görüşmelerde cumhurbaşkanı adayı olarak elbette bir sakınca yok" ifadelerini kullandı.
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