Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılacak mı? Kritik karar saatler sonra açıklanacak

YOLU BERABER YÜRÜMEK İSTİYORUZ

Kritik görüşme sonrası Binali Yıldırım yaptığı açıklamalarda "Seçim takvimi netleştikçe partiler arası görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ettik. Önümüzdeki seçimlerle ilgili, karşılıklı görüş alıverişinde bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. İnşallah birlikte bu seçimlerde yol yürüyelim. Fatih Bey kendi partisiyle değerlendirmelerini yapıp görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklar. Ev sahipliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.