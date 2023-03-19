Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Kritik karar saatler sonra açıklanacak
Seçimlere artık az bir süre kalırken Cumhur İttifakı'na da yeni katılımlar gündemde. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ederken ittifaka katılma davetinde bulunmuştu. Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada parti içindeki istişare görüşmelerinin tamamlandığı belirtilirken, Cumhur İttifakı'na katılım konusundaki kararın 20 Mart günü saat 13.00'te açıklanacağı belirtildi. İşte detaylar...
10 Mart tarihinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek Cumhur İttifakı'na davet etmişti.
YOLU BERABER YÜRÜMEK İSTİYORUZ
Kritik görüşme sonrası Binali Yıldırım yaptığı açıklamalarda "Seçim takvimi netleştikçe partiler arası görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ettik. Önümüzdeki seçimlerle ilgili, karşılıklı görüş alıverişinde bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. İnşallah birlikte bu seçimlerde yol yürüyelim. Fatih Bey kendi partisiyle değerlendirmelerini yapıp görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklar. Ev sahipliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
RESMİ AÇIKLAMA YARIN
Fatih Erbakan ise yaptığı açıklamada partide yapılacak istişareler sonrası kararlarını duyuracaklarını açıklamıştı.
Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada istişare görüşmelerinin tamamlandığı belirtilirken "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, yarın saat 13.00'da basın toplantısı ile "İttifak" davetine dair kararını açıklayacaktır." açıklaması yapıldı.
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