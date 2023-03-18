Eski HDP’li Altan Tan: Ekrem İmamoğlu’na gülüyorum belediye seçimlerini kendisi kazandı zannediyor

"HDP'YE TERÖRİST GÖZÜYLE BAKILMASINA KARŞIYIM"

İmamoğlu ayrıca yaptığı açıklamada HDP'yi savunarak "Altı milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım." ifadelerini kullanmıştı.