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Eski HDP'li Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum belediye seçimlerini kendisi kazandı zannediyor

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2023
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Eski HDP’li Altan Tan: Ekrem İmamoğlu’na gülüyorum belediye seçimlerini kendisi kazandı zannediyor

Altılı koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından, Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret kararı aldı. HDP'nin de Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olduğu bilinirken, hafızalara belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a verilen HDP desteği geldi. İmamoğlu'nun HDP destekleriyle belediye seçimlerini kazanmasına ilişkin konuşan Eski HDP'li Altan Tan adeta İmamoğlu'yla dalga geçti. Tan yaptığı açıklamada "İmamoğlu'na gülüyorum kendisi kazandı zannediyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu PKK'nın siyasi kolu HDP'yi ziyaret kararı aldı.

HDP KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDAN MEMNUN

Masa altındaki HDP Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olurken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da seçimlerin kazanılması durumunda "Cumhurbaşkanı yardımcısı" görevine getirileceği duyuruldu.

Katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve HDP ile görüşmesini yorumlayan HDP'li Altan Tan Ekrem İmamoğlu'na da göndermede bulundu.

"İMAMOĞLU'NA GÜLÜYORUM KENDİSİ KAZANDI ZANNEDİYOR"

Tan yaptığı açıklamada "Ben Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum. Belediye seçimini kendisinin kazandığını zannediyor. HDP onu tanımadığı halde oy verdiği için kazandı" diyerek İmamoğlu'nu ti'ye aldı.

DESTEKLERİ İÇİN HDP'YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın açıklamasının ardından soru cevap bölümünde kendisine yöneltilen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 'İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de öyle kazanacağız' sözleri hatırlatıldı. HDP'li Buldan'ın sözlerinin gizli ittifak olarak yorumlandığının aktarılmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "HDP'nin verdiği desteğe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HDP'YE TERÖRİST GÖZÜYLE BAKILMASINA KARŞIYIM"

İmamoğlu ayrıca yaptığı açıklamada HDP'yi savunarak "Altı milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım." ifadelerini kullanmıştı.

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