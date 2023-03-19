CHP’nin ilahiyatçısından haddi aşan sözler: Atatürk’ün heykellerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir

"ATATÜRK HEYKELLERİNE SAYGI FARZDIR"

Ay, "Atatürk'e saygı göstermek, saygı duruşu sadece kalbi olarak değil. Onun mozalesinin yanında, heykelleri ve büstlerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir." dedi.

Bu çıkışa karşılık olarak Nazif Ay'ı destekleyen sunucu Namık Koçak ise, "Yanlış ifade ediyorlar. Tapınmak... Ben tapınmıyorum. Saygı başka bir şey tapınmak başka bir şey." dedi.