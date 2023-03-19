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CHP'nin ilahiyatçısından haddi aşan sözler: Atatürk'ün heykellerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2023
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CHP’nin ilahiyatçısından haddi aşan sözler: Atatürk’ün heykellerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir

CHP'ye yakınlığı ile bilinen ilahiyatçı Nazif Ay, Atatürk heykellerine saygı duruşunun farz olduğunu söyledi. 'Noel'i kutlamak farzdır' ve 'Allah lâik bir varlıktır' skandal açıklamalarıyla bilinen CHP yandaşı 'ilahiyatçı' Nazif Ay tepkileri hedefindeki isim oldu.

CHP'ye yakın TV kanallarındaki skandal 'fetvalara' bir yenisi daha eklendi. Skandalın ismi ise yine 'CHP'nin ilahiyatçısı' olarak tanınan Nazif Ay oldu.

Ay, TELE1'de Namık Koçak'ın sunduğu Forum Hafta Sonu Programına katıldı. Burada soruları yanıtlayan Ay, Atatürk heykellerine saygı konusunda tepki çeken bir çıkışa imza attı.

"ATATÜRK HEYKELLERİNE SAYGI FARZDIR"
Ay, "Atatürk'e saygı göstermek, saygı duruşu sadece kalbi olarak değil. Onun mozalesinin yanında, heykelleri ve büstlerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir." dedi.

Bu çıkışa karşılık olarak Nazif Ay'ı destekleyen sunucu Namık Koçak ise, "Yanlış ifade ediyorlar. Tapınmak... Ben tapınmıyorum. Saygı başka bir şey tapınmak başka bir şey." dedi.

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