19 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 306 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 306 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2023 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 306 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son 2,5 ay içinde 306 teröristi etkisiz hale getirdi." dedi. Bakan Akar, " Milletimizi, başına musallat olan terör belasından kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir tereddüt yok, kimse bizi durduramaz. Sonunda da alnımızın akıyla vatanımızı, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." mesajını verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA