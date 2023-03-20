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HDP’den provokatif çağrı! Nevruz kutlamasında terör propagandası... PKK lehine slogan attılar! Pervin Buldan: Öcalan serbest bırakılsın

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 09:26
İstanbul Yenikapı'da HDP'nin Nevruz kutlamaları vardı. Kutlamaya katılanlar provokasyon yaparak terör sloganları attı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ise teröristbaşı Öcalan için özgürlük istedi.
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Nevruz kutlamasında terör propagandası
Nevruz kutlamasında terör propagandası
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