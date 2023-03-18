18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Halk TV'de PKK propagandası! Masa altındaki HDP'ye sözde gizli hizmet! Canlı yayında Türk askerini hedef aldılar...

Halk TV'de PKK propagandası! Masa altındaki HDP'ye sözde gizli hizmet! Canlı yayında Türk askerini hedef aldılar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
ABONE OL
Halk TV’de PKK propagandası! Masa altındaki HDP’ye sözde gizli hizmet! Canlı yayında Türk askerini hedef aldılar...

Son dönemlerde yaptıkları skandal yayınlarla gündeme gelen CHP yandaşı Halk TV'de yeni bir skandal daha yaşandı. Canlı yayına katılan Londra'da Öğretim Üyeliği yapan Mashug Kurt isimli şahıs açık açık PKK propagandası yaptı. Türk askerini hedef alan Kurt, AK Parti'ye de alçak bir iftirada bulundu. Bu gelişmeler sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de seçimlere artık sayılı günler kalırken ittifaklar da yavaş yavaş son halini almaya hazırlanıyor. Altılı koalisyonun masasının altında bulunan yedinci ortak HDP de adaylık konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye yakın.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DAYATMA

Bakanlık hayali kurmaya başlayan HDP, aday olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isteklerini dayatmaya başladı.

KILIÇDAROĞLU AYAKLARINA GİDECEK

Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada HDP'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

KİRLİ PAZARLIK ERTELENDİ

18 Mart olarak belirlenen pazarlık tarihi, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne denk gelmesi nedeniyle kamuoyundan büyük tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından Kılıçdaroğlu'nun yoğun programını bahane eden CHP tarafı görüşmeyi önümüzdeki haftaya erteledi.

HALK TV'DE PKK PROPAGANDASI

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'nin yandaş kanalı Halk TV'de de PKK propagandaları yapılmaya devam ediyor.

HalK TV'de doğu ve Güneydoğu'daki seçim sürecini değerlendirmesi için yayına bağlanan ve Holloway Londra Üniversitesi Öğretim Üyesi olduğu belirtilen Mehmet Mashug Kurt isimli kişi açık açık PKK propagandası yaptı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

PKK terör örgütünün bölgede gerçekleştirdiği Hendek eylemleri nedeniyle 249 asker, polis veya korucu hayatını kaybetmişti. İşte bu terör eylemlerini hatırlatan Kurt, açıkça teröristleri savunarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti askerini ve AK Parti'yi hedef aldı.

İFTİRADA BULUNDU

Kurt, terör örgütü PKK'nın hendek eylemlerindeki yıkımını hükümete mal etmeye çalıştı "AK Parti 2016'da Kürt mahallelerini, kasabalarını, şehirlerini ve evlerini yıktı." iftirasında bulundu. Canlı yayında yapılan terör propagandası ise tepkilere neden oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

RTÜK Başkanı Şahin, Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, Halk TV'nin "provokatif yayınlar yaptığını" ileri sürdü.

Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV'nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır"

Halk TV’den Selahattin Demirtaş güzellemesi!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA