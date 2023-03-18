Halk TV’de PKK propagandası! Masa altındaki HDP’ye sözde gizli hizmet! Canlı yayında Türk askerini hedef aldılar...

HALK TV'DE PKK PROPAGANDASI

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'nin yandaş kanalı Halk TV'de de PKK propagandaları yapılmaya devam ediyor.

HalK TV'de doğu ve Güneydoğu'daki seçim sürecini değerlendirmesi için yayına bağlanan ve Holloway Londra Üniversitesi Öğretim Üyesi olduğu belirtilen Mehmet Mashug Kurt isimli kişi açık açık PKK propagandası yaptı.