FETÖ'cülerin umudu Kılıçdaroğlu! Hepsi birden bayram etti: Bize büyük moral verdi
6’lı koalisyonun aralarındaki koltuk kavgası sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığı için belirlediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, firari FETÖ’cülerin olduğu gibi örgüte ait kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay’ın da umutlarını yeşertti. CHP’ye yakın T24’te ‘konuk yazar’ olarak köşe yazısı kaleme alan Alpay, "Umudumuz Kılıçdaroğlu"” diyerek CHP Genel Başkanı’nın adaylığını destekleyen isimler arasında yer aldı. Ayrıca; firari FETÖ'cü Hakan Şükür de, CHP liderinin konuşmasının ilk bölümünü paylaşarak, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullanmıştı.
6'lı koalisyonun günler süren baş döndüren pazarlığı sonrası cumhurbaşkanı adayı olarak kendini dayatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, firari çok sayıda FETÖ'cü gibi, örgüte ait kapatılan Zaman Gazetesi'nin önemli yazarlarından olan Şahin Alpay'ın da umutlarını yeşertti. Yargılandığı yerel mahkeme tarafından "örgüte üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almış, AYM'ye yaptığı hak ihlali başvurusu sonrası ise, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verilerek Alpay'a 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedilmişti. Alpay, Kılıçdaroğlu için, 'Bilen, bölen değil, birleştiren lider' başlığıyla CHP'ye yakınlığıyla bilinen T24'te 'konuk yazar' sıfatıyla bir köşe yazısı kaleme aldı. Alpay, yazısında 20 ay tutuklu kaldığını 2 ay da ev hapsinde kaldığı süre zarfında Kılıçdaroğlu'ndan gördüğü desteğe dikkat çekti.
HAPİSTEYKEN YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMİŞ
FETÖ'den tutuklanan ve kendisini 'muhalif yazar' olarak nitelendiren Alpay, tutuklandığı ilk günden itibaren Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmalarında muhalif yazarlara yapılan haksızlıkları dile getirerek kendilerine büyük moral verdiğini ve yalnız olmadıklarını hissettirdiğini dile getirdi. Alpay, köşe yazısında, "Umarım 14 Mayıs 2023 gecesi birleştiren politikanın kazandığını göreceğiz. Umudumuz Kılıçdaroğlu" ifadelerine yer verdi.
KARA PROPAGANDA EKİBİ BAYRAM ETTİ
Cevheri Güven, Said Sefa, Emre Uslu, Savaş Genç gibi Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası sosyal medyada sevinç gösterilerinde bulunmuştu. FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven, Kılıçdaroğlu'nu "Altılı Masa'nın değil halkın adayı oldu. Bugün altı lideri bir araya getiren, krizi fırsata dönüştüren, kamuoyunun tepkisi, talebiydi. Süreci halk yönetti. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın adayı olacaktı, halkın adayı oldu" ifadelerini kullanmıştı.
FİRARİ SAİD SEFA: ÜMİTSİZLİĞE YER YOK
Firari Emre Uslu, "Sonuçta Savaş Genç hocamızın 2 yıldır söylediği yere geldiler, aklın yolunu buldular" demiş, Fuat Avni isimli hesabın kurucusu olan firari Said Sefa da Twitter hesabından, "En zor zamanlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir. Saray ve müttefikleri kaybetti. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Kazanan Türkiye oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve yardımcılarının sembolik önemi. Ülke için artık çok daha ümitvarım" şeklinde konuşmuştu.
ŞÜKÜR DE COŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü de mutlu etmişti. Sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' mesajı paylaşan Şükür, "İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun" demişti.
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