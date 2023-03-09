FETÖ’cülerin umudu Kılıçdaroğlu! Hepsi birden bayram etti: Bize büyük moral verdi

HAPİSTEYKEN YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMİŞ

FETÖ'den tutuklanan ve kendisini 'muhalif yazar' olarak nitelendiren Alpay, tutuklandığı ilk günden itibaren Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmalarında muhalif yazarlara yapılan haksızlıkları dile getirerek kendilerine büyük moral verdiğini ve yalnız olmadıklarını hissettirdiğini dile getirdi. Alpay, köşe yazısında, "Umarım 14 Mayıs 2023 gecesi birleştiren politikanın kazandığını göreceğiz. Umudumuz Kılıçdaroğlu" ifadelerine yer verdi.

KARA PROPAGANDA EKİBİ BAYRAM ETTİ

Cevheri Güven, Said Sefa, Emre Uslu, Savaş Genç gibi Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası sosyal medyada sevinç gösterilerinde bulunmuştu. FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven, Kılıçdaroğlu'nu "Altılı Masa'nın değil halkın adayı oldu. Bugün altı lideri bir araya getiren, krizi fırsata dönüştüren, kamuoyunun tepkisi, talebiydi. Süreci halk yönetti. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın adayı olacaktı, halkın adayı oldu" ifadelerini kullanmıştı.