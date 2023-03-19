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6’lı koalisyon ile ilgili FETÖ iddiası: FETÖ’nün talimatıyla masaya döndü

A Haber
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Giriş: 19.03.2023 10:14
İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğinden 2018'de istifa eden Reşat Erdoğan, Meral Akşener'in altılı koalisyona dönmesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Akşener'in FETÖ'cülerin talimatı ile masaya döndüğünü dile getirdi.
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