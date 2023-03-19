6’lı koalisyon ile ilgili FETÖ iddiası: FETÖ’nün talimatıyla masaya döndü

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğinden 2018'de istifa eden Reşat Erdoğan, Meral Akşener'in altılı koalisyona dönmesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Akşener'in FETÖ'cülerin talimatı ile masaya döndüğünü dile getirdi.

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