18 Mart Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete’de bugün hangi kararlar açıklandı?

"18 Mart Cumartesi Resmi Gazete'de hangi kararlar var?" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 18 Mart Perşembe 2023 tarihli ve 32136 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Mart 2023 Resmi Gazete ayrıntıları...