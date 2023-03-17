17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti'de istifa depremi! Tam 30 kişi birden MHP'ye geçti! Akşener'e tepkiler dinmiyor...

İYİ Parti'de istifa depremi! Tam 30 kişi birden MHP'ye geçti! Akşener'e tepkiler dinmiyor...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2023
ABONE OL
İYİ Parti’de istifa depremi! Tam 30 kişi birden MHP’ye geçti! Akşener’e tepkiler dinmiyor...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı koalisyondan ayrılıp saatler sonra geri dönmesi parti tabanında büyük bir rahatsızlığa neden olurken istifalarda üst üste geliyor. Son olarak Beykoz’da 30 kişilik bir grubun İYİ Parti’den istifa ederek MHP’ye katılmasının ardından İYİ Parti Beykoz Kurucular Kurulu üyesi Saffet Duman da partisinden istifa ederek MHP'ye geçtiğini açıkladı. İşte detaylar...

Altılı masadan kalkıp saatler sonrasında geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e parti tabanından tepkiler dinmiyor.

6'lı koalisyonda adayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesi sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek sözler sarf ederek masayı devirmişti. 72 saat sonra u dönüşü yapan Akşener'in yeniden masaya katılması partisinde krize neden oldu.

BEYKOZ'DA İSTİFA DALGASI

İYİ Parti'nin masada yaşadığı kriz sonrası çok sayıda İYİ Partili, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir istifa dalgası da İYİ Parti Beykoz'da başladı.

30 KİŞİ İSTİFA EDİP MHP'YE KATILDI

Beykoz'da önceki gün 30 kişilik bir grubun İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılmasının ardından bugün de İYİ Parti Beykoz Kurucular Kurulu üyesi Saffet Duman da istifa ederek MHP'ye katıldı.

Duman, MHP İlçe Başkanı Emre Çömlekçi'yi ziyaret ederek üyeliğini gerçekleştirdi.

İYİ Parti’de istifa depremi! Ağıralioğlu...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA