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11 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'da

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
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11 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır’da

Türkiye ile Mısır arasında başlayan normalleşme süreci sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere 11 yılın ardından Mısır'a giden ilk dışişleri bakanı oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.

Kahire Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Çavuşoğlu, temasları kapsamında mevkidaşı Şukri ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmeler sonrası Çavuşoğlu ve Şukri ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.

11 YIL SONRA İLK
Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

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