11 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'da
GÜNDEM AA
Türkiye ile Mısır arasında başlayan normalleşme süreci sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere 11 yılın ardından Mısır'a giden ilk dışişleri bakanı oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.
Kahire Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.
Çavuşoğlu, temasları kapsamında mevkidaşı Şukri ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.
Görüşmeler sonrası Çavuşoğlu ve Şukri ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.
11 YIL SONRA İLK
Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT Kargo çalışma saatleri 2023 | PTT hangi günler açık, kapalı? Hafta içi, hafta sonu mesai saatleri
- 18 Mart Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar açıklandı?
- 18 Mart ALTIN FİYATLARI BUGÜN ne kadar oldu, düştü mü? Çeyrek, yarım, tam, ata CANLI ALTIN KURU
- TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet
- 17 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Sahura ne zaman kalkacağız 2023? İlk sahur hangi gün, saat kaçta? Diyanet takvimi...
- Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı izle! Seyran'a Ferit'in ters köşesi...
- "Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar..." 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...
- PYBS burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İOKBS bursluluk ödemeleri hangi tarihte yatar?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?
- DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Yalı Çapkını 24. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!