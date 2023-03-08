Marriott Otel'de sır görüşme! Mormon liderinin otelinde ne görüşüldü? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in pazarlığının perde arkası

6'lı koalisyon geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması nedeniyle dağılmıştı. 72 saat süren kaosun ardından Kılıçdaroğlu ile Akşener, ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği'ne 30 metre mesafede olan Marriott Otel'de sır bir görüşme yaptı. Bu görüşme sonrası masadaki adaylık kaosu son bulurken, görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Takvim Gazetesi yazarlarından Bülent Erandaç "Şifre Marriott" planı ile CHP liderinin aday yapıldığını belirterek görüşmenin şifrelerini köşesine taşıdı. Yine Takvim Gazetesi yazarlarından Bekir Hazar da Marriott Otel'in neden seçildiği ile ilgili çarpıcı detaylar vererek görüşmenin içeriğine ilişkin değerlendirmede bulundu. İşte o yazılar...