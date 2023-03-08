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Haberler Galeri Marriott Otel'de sır görüşme! Mormon liderinin otelinde ne görüşüldü? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in pazarlığının perde arkası

Marriott Otel'de sır görüşme! Mormon liderinin otelinde ne görüşüldü? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in pazarlığının perde arkası

6'lı koalisyon geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması nedeniyle dağılmıştı. 72 saat süren kaosun ardından Kılıçdaroğlu ile Akşener, ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği'ne 30 metre mesafede olan Marriott Otel'de sır bir görüşme yaptı. Bu görüşme sonrası masadaki adaylık kaosu son bulurken, görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Takvim Gazetesi yazarlarından Bülent Erandaç "Şifre Marriott" planı ile CHP liderinin aday yapıldığını belirterek görüşmenin şifrelerini köşesine taşıdı. Yine Takvim Gazetesi yazarlarından Bekir Hazar da Marriott Otel'in neden seçildiği ile ilgili çarpıcı detaylar vererek görüşmenin içeriğine ilişkin değerlendirmede bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 09:24
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Marriott Otel’de sır görüşme! Mormon liderinin otelinde ne görüşüldü? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in pazarlığının perde arkası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "noter olmam" diyerek masadan kalktı. Ama 72 saat sonra İmamoğlu ve Yavaş'ı "Başkan yardımcısı olacaklar" diye dayattı. Kılıçdaroğlu ile ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki Marriott Otel'de uzlaştı.

45 DAKİKA GÖRÜŞÜP BARIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu krizi çözebilmek için ABD Büyükelçiliğine 30 metre mesafedeki otelde bir katı kapattı. Akşener ile görüşmelerinin ardından İYİ Parti'den ayrılan İmamoğlu ve Yavaş'ı yanına aldı. Akşener'i karşıladı. İki lider, 45 dakika görüşüp barıştı. Meral Hanım da hakaretler yağdırdığı masaya yeniden katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marriott Otel’de sır görüşme! Mormon liderinin otelinde ne görüşüldü? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in pazarlığının perde arkası

Marriott Otel'deki görüşmede neler konuşulduğu şimdilik sır olsa bile perde arkasına dair çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

"ŞİFRE MARRİOTT" PLANI
Takvim Gazetesi Bülent Erandaç "Şifre Marriott" adıyla bir planın devreye sokulduğunu küresel güçlerin masayı yeniden toplama adına devreye girdiğibi vurguladı.

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Marriott Otel’de sır görüşme! Mormon liderinin otelinde ne görüşüldü? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in pazarlığının perde arkası

İşte Erandaç'ın yazısından önemli bölümler:
13 yıl önce Derin Amerika'nın aparatı FETÖ kaseti ile CHP Genel Başkanlığı'na getirildi, pompalanarak Gandi yapılmak istendi. BAY KEMAL oldu, BAY-BAY KEMAL oldu, sonunda "ŞİFRE Marriott" PLANI ile Cumhurbaşkanı adayı oldu KEMAL KILIÇDAROĞLU... Nereden nereye...

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Marriott Otel’de sır görüşme! Mormon liderinin otelinde ne görüşüldü? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in pazarlığının perde arkası

DEJAVU…Anlamı "daha önce görmüş olmak". Bu, dilimize de çok yerleşti. 2 Mart ile 6 Mart arasında 4 günde Altılı Masa'da yaşananlar tam bir dejavu. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni sevgili Ergün Diler'in TROYKA başlıklı yazısı tam bir isabetle "Film aynı, 52 yıl sonra Küresel Güçler aynı, oyuncular değişti" gerçeğini gösterdi.

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Marriott Otel’de sır görüşme! Mormon liderinin otelinde ne görüşüldü? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in pazarlığının perde arkası

KEMAL'İN ARKASINDAKİ ÜÇLÜ
Sevgili Diler, "CHP LİDERİNİN etrafında 3 AYRI GÜÇ ODAĞI YERİNİ ALMIŞTI. Bu isimler bir ÜSTLERİ üzerinden İNGİLTERE/ABD- ALMANYA iletişimini sağlıyordu. Kemal Bey de "BU ÜÇLÜ arkasında" diye hiç gaz kesmeden gidiyordu. Bir anda ADAYLIK ARZUSUNUN YÜKSELMESİNİN NEDENİ BUYDU. Bir GÜÇ buna asla ve kat'a izin vermek niyetinde değildi.