Meral Akşener’in öfkesi dinmiyor! İYİ Parti’nin afişinde Kılıçdaroğlu’na olay gönderme

HDP İLE GÖRÜŞECEK

Bunun üzerine Kılıçdaroğu seçim çalışmaları için sahaya indi.

Bu süreçte tüm partilerle görüşeceğini açıklayan CHP Lideri'nin HDP ile yapacağı görüşme, İYİ Parti cephesinden olumlu karşılanmıyor.

Muhalefet gündemi hararetli günlerden geçerken, sayısız kulis bilgisi sızdırıldı.

İYİ PARTİ AFİŞTE KILIÇDAROĞLU'NA YER VERMEDİ

İttifakın perde arkasında krizler yaşanmaya devam ederken ortaya çıkan bir kare bu durumu bir kez daha ispatladı.

Ümraniye ilçesinde İYİ Parti tarafından İBB'nin reklam alanlarına asılan afiş dikkat çekti.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu "Tarih yazacağız" ifadelerinin yer aldığı afişte, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yer verilmedi.