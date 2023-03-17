Meral Akşener'in öfkesi dinmiyor! İYİ Parti'nin afişinde Kılıçdaroğlu'na olay gönderme
Ortak adayda mutabık kalamayan 6'lı koalisyonun bitmek bilmeyen krizlerinde bugünkü adres İstanbul Ümraniye. İYİ Parti'nin, İBB'nin reklam alanlarına astığı afişte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yer verilerek, "Tarih yazacağız" denildi. Kılıçdaroğlu'nun afişte yer almaması, Akşener'in durumu henüz hazmedemediği şeklinde yorumlandı.
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine 57 gün kaldı. Adayların şekillenmeye başladığı seçim sürecinde, nabızlar yükselmeye başladı.
Cumhur İttifakı'nın aylar öncesinden açıklanan adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.
Aylarca süren toplan, dağıl görüşmelerinde ortak metinler hazırlandı, ittifakın büyümesi yönünde diğer partilere yeşil ışıklar yakıldı derken adayın belirleneceği son toplantıda kriz yaşandı.
NELER YAŞANDI?
Ortak adayda mutabık kalamayan 6'lı masada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masayı adeta dağıttı.
4 günlüğüne masadan ayrılan Akşener, bu süreçte partisinin GİK toplantısının ardından aylarca aynı masaya oturduğu parti liderlerini hedef aldı.
Sert açıklamalarda bulunan Meral Akşener, burada yaptığı konuşmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.
Aday olmaları yönünde iki başkana seslenen Akşener, taraflardan beklediği yanıtı alamadı.
Bunun üzerine Yavaş ve İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaptı.
DAĞITTIĞI MASAYA GERİ DÖNDÜ
Ardından 6'lı masa liderleri, adayın resmen ilan edileceği toplantı için Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı öncesi Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Akşener'i ziyaret ederek arabulucuk rolünü üstlendi. Bunun üzerine masayı dağıtan Akşener, toplantıya katılmaya karar verdi.
7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILI FORMÜL
Akşener, iki belediye başkanı için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifinde bulundu.
Masada bir krize daha neden olan teklifin ardından son olarak masadaki diğer liderlere de koltuk dağıtılmasına karar verildi.
Saatler süren toplantının sona ermesiyle parti liderleri açıklama yapmak üzere bina önünde toplanan vatandaşların karşısına çıktı.
Burada, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmen ilan edilmiş oldu.
HDP İLE GÖRÜŞECEK
Bunun üzerine Kılıçdaroğu seçim çalışmaları için sahaya indi.
Bu süreçte tüm partilerle görüşeceğini açıklayan CHP Lideri'nin HDP ile yapacağı görüşme, İYİ Parti cephesinden olumlu karşılanmıyor.
Muhalefet gündemi hararetli günlerden geçerken, sayısız kulis bilgisi sızdırıldı.
İYİ PARTİ AFİŞTE KILIÇDAROĞLU'NA YER VERMEDİ
İttifakın perde arkasında krizler yaşanmaya devam ederken ortaya çıkan bir kare bu durumu bir kez daha ispatladı.
Ümraniye ilçesinde İYİ Parti tarafından İBB'nin reklam alanlarına asılan afiş dikkat çekti.
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu "Tarih yazacağız" ifadelerinin yer aldığı afişte, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yer verilmedi.
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