6’lı koalisyonda tartışmalı mutabakat! Terörle mücadelede zafiyet mi oluşturulacak?

6'lı koalisyon yol haritasını gösteren ortak mutabakat metnini 30 Ocak'ta açıklamıştı. O metnin 234'üncü sayfasında terörle mücadelede Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi uluslararası teşkilatların kararlarına uyma sözü veriliyor. Bu vaat, Millet İttifakı'nın olası iktidarında terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonların duracağı KHK'lıların da göreve iade edileceği anlamına geliyor.

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