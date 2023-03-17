6'lı koalisyonda kriz eksik olmuyor! Bu kez de logo ve liste kaosu çıktı

Son dakika haberleri | 6'lı koalisyon masasından kriz eksik olmuyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasıyla başlayan süreç, CHP-HDP flörtüne İYİ Parti'nin karşı çıkmasıyla devam ediyordu. Koalisyonda şimdi de liste ve logo krizi patlak verdi. Yeni seçim kanununa göre ittifaklar hem kendi logosuyla seçime girip hem de ittifak ortağının listesinde yer alamayacak. Bu kapsamda yeterli oy alamayan parti ve ittifak vekil çıkaramayacak. Masanın küçük ortaklarının oylarının bu nedenle çöpe gitmesi söz konusu... Bu partilerin CHP listelerinden seçime girmeleri söz konusuyken, bu durum da CHP içerisinde huzursuzluğa neden oldu.