17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 6'lı koalisyonda kriz eksik olmuyor! Bu kez de logo ve liste kaosu çıktı

6'lı koalisyonda kriz eksik olmuyor! Bu kez de logo ve liste kaosu çıktı

Son dakika haberleri | 6'lı koalisyon masasından kriz eksik olmuyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasıyla başlayan süreç, CHP-HDP flörtüne İYİ Parti'nin karşı çıkmasıyla devam ediyordu. Koalisyonda şimdi de liste ve logo krizi patlak verdi. Yeni seçim kanununa göre ittifaklar hem kendi logosuyla seçime girip hem de ittifak ortağının listesinde yer alamayacak. Bu kapsamda yeterli oy alamayan parti ve ittifak vekil çıkaramayacak. Masanın küçük ortaklarının oylarının bu nedenle çöpe gitmesi söz konusu... Bu partilerin CHP listelerinden seçime girmeleri söz konusuyken, bu durum da CHP içerisinde huzursuzluğa neden oldu.

Sabah
Giriş Tarihi: 17.03.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 08:45
  • 1
  • 12
6’lı koalisyonda kriz eksik olmuyor! Bu kez de logo ve liste kaosu çıktı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala, ittifak çalışmalarına ağırlık veren kimi partiler seçimlerde istediklerini alamayacak. Yeni seçim kanunu ile ittifaklar kendi amblemleri ile seçime girdiği takdirde milletvekili için gerekli oyu alamadıkları takdirde o sandıkta aldıkları tüm oylar çöpe gidecek. İttifak ortaklarının fazladan vekil çıkarması söz konusu olmayacak. Bir yıl boyunca aday çıkarma krizi yaşayan Millet İttifakı'nda dağılan ve zorla toplanan masada şimdi de milletvekilliği pazarlığı yapıldığı öne sürüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
6’lı koalisyonda kriz eksik olmuyor! Bu kez de logo ve liste kaosu çıktı

İTTİFAKTAKİ ARTIK OYLAR KİMSEYE YARAMAYACAK
Yeni seçim kanunu ile ittifaklar kendi logoları ile seçime girdiği takdirde milletvekili için gerekli oyu alamadıkları zaman o sandıkta aldıkları tüm oylar çöpe gidecek.

  • 3
  • 12
6’lı koalisyonda kriz eksik olmuyor! Bu kez de logo ve liste kaosu çıktı

GELECEK, DEVA VE SAADET'İN OYLARI ÇÖP OLACAK
Örneğin: "Eskisi gibi Saadet Partisi 'hem CHP listesine isim vereyim hem de kendi logom orada dursun' deme şansına sahip olamayacak. Partisinin logosu oy pusulasında yer alıyorsa diğer ittifak partisinin listesinde yer alamıyor. Bu kanun ile kendi logosu ile seçime girerlerse Deva, Gelecek, Saadet Partileri sadece barajı aşma kazanımını görecekler. Bunun dışında partilerin bir kazanımı olmayacak.

  • 4
  • 12
6’lı koalisyonda kriz eksik olmuyor! Bu kez de logo ve liste kaosu çıktı

YETERLİ OY ALMAYAN VEKİL ÇIKARAMAYACAK
Yeni kanun ile birlikte ittifak içinde olan bir parti kendi logosuyla seçime girdiğinde sandıkta yeterli oy almadığı taktirde aldığı oylar ne kendisine ne de ittifak ortağına vekil olarak katkı sağlamayacak. O sandıkta kendisine atılan oylar da çöp olacak.

  • 5
  • 12
6’lı koalisyonda kriz eksik olmuyor! Bu kez de logo ve liste kaosu çıktı

İŞTE OY HESABI
Örneğin Sakarya'da bir partinin milletvekili çıkartması için minimum 60 bin oy alması gerekiyor. Saadet Partisi Sakarya'da 20 bin oy alır, İyi Parti 40 bin oy alırsa bu iki ittifak ortağının da aldığı oylar vekil çıkarmaya yeterli olmadığı için verilen oylar çöpe gidecek.