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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Mısır'da temaslarda bulunacak

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Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Mısır’da temaslarda bulunacak

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

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