Özlem Gürses’ten muhafazakar STK’lara alçak sözler! Belge nerede? diye sorulunca yalanı ortaya çıktı

İFTİRA ATTIĞI DERNEK: DAVA AÇIYORUZ, KAZANCINI HAYVANLARA BAĞIŞLAYACAĞIZ

Özlem Gürses'in söz konusu ettiği belgesiz iddialara iftiralara maruz kalan Müdafaa-i İslam Hareketi, Gürses hakkında hukuki süreç başlatacağını ve gelen parayı hayvanlara harcayacağını duyurdu.

DAHA ÖNCE DE "NEREDE BUNLAR?" DİYE PROVOKE ETMİŞLERDİ

Özlem Gürses gibi kendini muhalefet medyasında konumlandıran isimlerden Murat Yetkin de henüz kısa bir süre önce deprem bölgesinde cemaat ve vakıfların olmadığını iddia etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bölgede kim yok biliyor musunuz? Hani o hafızlık kursunu bitirdiğinde ordu gibi geçit yapan entarili, sarıklılar yok. Nerede onlar? Bir işin ucundan tutamazlar mı? Soruyorum ya. Nerede onlar? Ancak sela okunurken mi orada olacaklar? Millet öldükten sonra mı sadece ortaya çıkacaklar? Bunları konuşmamız lazım artık. Onu konuşma bunu konuşma yetti ya. Nerede o uygun adım ordu gibi geçenler"