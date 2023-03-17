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Özlem Gürses'ten muhafazakar STK'lara alçak sözler! Belge nerede? diye sorulunca yalanı ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2023
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Özlem Gürses’ten muhafazakar STK’lara alçak sözler! Belge nerede? diye sorulunca yalanı ortaya çıktı

Daha önce FOX ekranlarında 'Bölgede kimler yok biliyor musunuz? O sarıklı entarili hafızlar yok. Nerede onlar?" diyen muhalif yazarlar bu iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıkınca bu kez de muhafazakar mütedeyyin insanların bölgede olmasından rahatsız. Özlem Gürses isimli gazeteci internet üzerinden eski FOX spikeri Fatih Portakal ile birlikte gerçekleştirdiği yayında "Cemaatlerin tarikatların hepsi burada" dedi ve kullandığı ifadelerle tepki çekti.

Özlem Gürses Fatih Portakal ile gerçekleştirdiği yayında deprem bölgesindeki seferberlikte yerini alan müslüman, muhafazakar dernek, vakıf ve oluşumları hedef aldı ve "Hepsi burada" diyerek şikayetçi oldu. Fatih Portakal ile karşılıklı diyalog halinde bu oluşumların bölgede yardım faaliyeti yaptıklarını anlatan Gürses 'AMA' diyerek belgesiz iddialarda bulundu. Kendisine belge sorulması ihtimalini de düşünen Gürses "Bizzat ben şahit oldum" diyerek iddiasını güçlendirmeye çalıştı ancak "Kaydedemedim" dedi.

İşte Özlem Gürses'in adeta kin kustuğu ve belgesiz iddialarda bulunduğu o konuşması...

"HEPSİ ÇIKMIŞ PİYASAYA FATİH'ÇİM!"
Adıyaman ve Kahramanmaraş çevresinde, Gaziantep'te de var. Yani tarikattan geçilmiyordu. O kadar çok mümbit bir yer ki orası hepsi çıkmış piyasaya Fatih'çim.

"YARDIM DA YAPIYORLAR AMA..."
Tabii ki yardımı da yapıyorlar gıda da dağıtyolar ama inanılmaz bir şekilde aynı zamanda 'düşürmeye çalışıyorlar'.

"MONT VE LEĞEN DAĞITIYORLAR, İÇİNE DE MÜRİDİMİZ OLUN YAZIYORLAR" DEDİ
"BELGE NEREDE?"
KAYDETMEYİ UNUMUŞUM
Bak dün bir şey gördüm hayatımda ilk defa gördüm. Sakarya'dan gelmişler. Cübbeli şalvarlı bir takım beyefendiler. Mont dağıtıyorlar, lastik leğen dağıtıyorlar. Leğenin içine bir tane de broşür koyuyorlar. Kendi derneklerinin işte "gelin bizim müridimiz olun" diye.

BİR ADAM GELDİ, SARIKLI CÜBBELİ FALAN
Daha dehşet bir şey; 6-7 yaş grubu kız erkek çocuklar, ayaklarımda terlikler, üstleri perişan olmuşlardı. Çadır kentte oynuyorlar. Bakıyorlar. Bunların şeyi gelmiş böyle küçük bir transporter aracı. Onun içinden mont falan dağıtıyorlar. Çocuklar da bakıyorlar oynuyorlar. Bir adam geldi böyle sarıklı cübbeli. Kız çocuklarla erkek çocukları oturdukları kaldırdım üzerinden kaldırdı. "Kızlarla oğlanlar birlikte oynamaz" dedi. 6-7 yaşındaki depremden çıkmış travma geçirmiş çocuklardan bahsediyorum sana. Ben buna şahit oldum kaydedemedim. Yürüdüm gittim.

İFTİRA ATTIĞI DERNEK: DAVA AÇIYORUZ, KAZANCINI HAYVANLARA BAĞIŞLAYACAĞIZ
Özlem Gürses'in söz konusu ettiği belgesiz iddialara iftiralara maruz kalan Müdafaa-i İslam Hareketi, Gürses hakkında hukuki süreç başlatacağını ve gelen parayı hayvanlara harcayacağını duyurdu.

DAHA ÖNCE DE "NEREDE BUNLAR?" DİYE PROVOKE ETMİŞLERDİ
Özlem Gürses gibi kendini muhalefet medyasında konumlandıran isimlerden Murat Yetkin de henüz kısa bir süre önce deprem bölgesinde cemaat ve vakıfların olmadığını iddia etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bölgede kim yok biliyor musunuz? Hani o hafızlık kursunu bitirdiğinde ordu gibi geçit yapan entarili, sarıklılar yok. Nerede onlar? Bir işin ucundan tutamazlar mı? Soruyorum ya. Nerede onlar? Ancak sela okunurken mi orada olacaklar? Millet öldükten sonra mı sadece ortaya çıkacaklar? Bunları konuşmamız lazım artık. Onu konuşma bunu konuşma yetti ya. Nerede o uygun adım ordu gibi geçenler"

FOX TV’de muhafazakar vakıf ve dernekler hedef alındı! FOX TV'DE MUHAFAZAKAR VAKIF VE DERNEKLER HEDEF ALINDI!

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