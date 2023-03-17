6'lı koalisyon Türkiye'ye o günleri hatırlatıyor! Ekonomi çöktü fatura hep vatandaşa kesildi: Bu rakamlar her şeyi anlatıyor

Son dakika haberi | Altı benzemez partiden oluşan "Altılı Koalisyon"un kendi içerisinde yaşadığı kaoslar; Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük darbe vuran ve faturasının vatandaşa kesildiği koalisyon hükümetlerini anımsatıyor. Sabah Gazetesi yazalarından Faruk Erdem, Türkiye'nin yakın tarihte yaşadığı koalisyon dönemlerinin siyasi ve ekonomik açıdan "kaos ve kriz" dönemleri olduğunu hatırlatarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL