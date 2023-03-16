AK Parti anket sonuçlarını açıkladı! İşte Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'ın oy yüzdesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı canlı yayında, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı. Son 3 anketin sonuçlarını duyuran Şen, "AK Parti yüzde 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür, 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51. Erdoğan'ın ise 53 küsür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm." ifadelerini kullandı.
Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere gidiyor. Cumhur İttifakı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterirken, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyon ise adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nda karar kıldı.
Seçimler yaklaşılırken, siyaset arenasında da heyecan bir hayli arttı. Partiler 14 Mayıs'a ilişkin anketler yaptırmaya devam ediyor.
AK PARTİ ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI! İŞTE CUMHUR İTTİFAKI VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN OY YÜZDESİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin yaptırdığı son 3 anketin sonuçlarını açıkladı. Çıkan sonuçlara göre; AK Parti yüzde 41, Cumhur İttifakı ise yüzde 53 oy alarak zirvede yer aldı.
HER HAFTA 3-4 ARAŞTIRMA
Şen katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz. Şu son haftada 3 araştırma bitti.
"YÜZDE 53 İLE BİRLİKTE 55'İ DE GÖRDÜM"
AK Parti yüzde 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür, 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm.
"CUMHURBAŞKANIMIZA YÜKSEK GÜVENİ YANSITIYOR"
Deprem sürecine baktığımızda Erdoğan mı bu hasarı toparlar, rakipler mi toparlar dediğimizde arada uçurum var. Cumhurbaşkanımıza olan yüksek güveni yansıtıyor. Vatandaşımızın Cumhurbaşkanımızdan bir beklentisi var.
Araştırmalarda yüzde 53'ü daha sağlam olarak gördüğüm için bunu dile getiriyorum. Cumhur İttifakı'nın yüzde 51 civarında bir oy oranı olacağını ön görüyoruz.
A HABER'DE DE AÇIKLAMIŞTI
Mustafa Şen, geçtiğimiz aylarda A Haber canlı yayınında da anket sonuçlarını açıklamış, Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışında açık ara önde olduğunu belirtmişti. Şen, yapılan anketlere göre Erdoğan'ın son oy oranının yüzde 52 olduğunu ifade etmişti.
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