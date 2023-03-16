AK Parti anket sonuçlarını açıkladı! İşte Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan’ın oy yüzdesi

"YÜZDE 53 İLE BİRLİKTE 55'İ DE GÖRDÜM"



AK Parti yüzde 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür, 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm.

"CUMHURBAŞKANIMIZA YÜKSEK GÜVENİ YANSITIYOR"

Deprem sürecine baktığımızda Erdoğan mı bu hasarı toparlar, rakipler mi toparlar dediğimizde arada uçurum var. Cumhurbaşkanımıza olan yüksek güveni yansıtıyor. Vatandaşımızın Cumhurbaşkanımızdan bir beklentisi var.



Araştırmalarda yüzde 53'ü daha sağlam olarak gördüğüm için bunu dile getiriyorum. Cumhur İttifakı'nın yüzde 51 civarında bir oy oranı olacağını ön görüyoruz.