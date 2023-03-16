Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek!
Milli Görüş’ün önemli isimlerinin yer aldığı 1973 Selamet Kuşağı Akıncıları, 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini duyurdu. Akıncılar 15 başlıkta destek gerekçelerini sıraladı.
Milli Görüş'ün önemli isimleri düzenledikleri toplantıda 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vereceklerini duyurdu.
14 Mayıs'ın tarihin en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Akıncılar Grubu Sözcüsü Salih Sedat Ersöz, seçime ilişkin manifesto niteliğindeki açıklamasında 14 Mayıs'ın tarihin en önemli seçimi olduğunu vurguladı. "73 Selamet Kuşağı Akıncıları" gerekçelerini 15 başlıkta sıraladı:
Türk askerinin Suriye'den çekilerek önce o bölgede sonra da topraklarımızı da içine alacak şekilde özerk yapıda bir PKK devletinin doğmaması için
Yunanistan'ın güvenliği bahanesiyle ABD baskısıyla Türkiye'nin Mavi Vatan'dan çekilmemesi için
Tüm petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin durdurulmaması için
FETÖ gibi yeni ihanet şebekelerinin oluşmaması için
28 Şubat döneminde çekilen zulüm dolu karanlık günleri yeniden yaşamamak için
Batı'nın dayatması olan ve iptal edilen İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmemesi için
Evlatlarımızı tehdit eden LGBT derneklerinin ahlak ve edep tanımayan faaliyetlerine devlet desteği ve özel imtiyaz verilmemesi için
Türkiye'nin Azerbaycan'dan desteğini çekerek Karabağ'ın tekrar Ermenistan'a bırakılmaması için
Türkiye'yi kaosa sürükleyen eski koalisyon günlerine tekrar dönmemek için
Siyasette kirli pazarlıkların yapıldığı bir döneme girmemek için
7 cumhurbaşkanı yardımcısı gibi devlet kadrolarının ve bakanlıkların ulufe olarak dağıtılmaması için
Yeniden IMF tahakkümü altına girmemek için ve ülkemizde meydana gelen yüz yılın değil yüz yılların felaketi olan, milletimizin her ferdinin yüreğini yakan depremin oluşturduğu yaraları bir an önce sarmak ve depremzede kardeşlerimizin bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleşmeleri için
Bugün paramparça olduğu için kan gölüne dönen Türk ve İslam coğrafyasının birliği, bütünlüğü için
Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in korunması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
Ayasofya'nın tekrar müze haline gelmemesi için, savunma sanayiimizin temel taşı olan insansız hava araçlarımızın üretimlerinin durdurulmaması için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
Allah korusun 15 Temmuz'da olduğu gibi bir darbe girişimi olursa milletinin başında darbeye dik duran lider yerine, sinip korkarak kahve içmeye giden bir lider görmemek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
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