Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi: Başkan Erdoğan Şevket Mirziyoyev İlham Aliyev ve Sadır Caparov'i kabul ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı.
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Başkan Erdoğan karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN BUGÜNKÜ ÖNEMLİ KABÜLLERİ ŞÖYLE:
17:30 Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i kabul
19:45 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme
20:45 Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'i ağırlama
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