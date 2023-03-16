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Başkan Erdoğan'dan önemli temas! Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü

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Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Başkan Erdoğan’dan önemli temas! Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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