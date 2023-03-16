SON DAKİKA | AK Parti’den Başkan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı için karar

BÜYÜKŞEHİRLERDEN ADAY GÖSTERİLECEK

Grup başkanvekillerine seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim" dediği öğrenildi.

Bu kapsamda Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için milletvekili adayı olarak düşündüğü ileri sürüldü.