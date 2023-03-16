CHP'li Berhan Şimşek Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken canlı yayında rezil oldu
CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu. Demirtaş'ın PKK'lı teröristlerin cenazesine gitmeyen vekiller için "Disipline veririm" sözleri hatırlatılınca savunmaya geçen ve "Ben bu sözleri hiçbir yerde okumadım" diyen Şimşek, o konuşma dinletilince ne diyeceğini şaşırdı.
Türkiye, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere doğru geri sayıma devam ederken, seçime 2 aydan az bir süre kala televizyon ekranlarında yayınlanan siyaset tartışmalarının dozu da yükseldi.
O tartışmalardan birinde dün gece, HDP'nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Terörist cenazesine gitmeyen vekili disipline veririm" sözleri hatırlatıldı. Bu sözlerin programda dile getirilmesi üzerine HDP'yi savunmaya geçen CHP'li Berhan Şimşek, Demirtaş'ın öyle bir ifadesi olmadığını öne sürdü. Demirtaş'ın o sözleri canlı yayında dinletilince zor anlar yaşayan Berhan Şimşek'in o anları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
CHP'Lİ ŞİMŞEK, DEMİRTAŞ'I SAVUNMAK İSTERKEN REZİL OLDU
CHP 22.Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hararetli bir şekilde savunurken, Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat'ın sözleri ile zor anlar yaşadı. Murat, Demirtaş'ın, "Terörist cenazesine gitmeyen vekili disipline veririm" sözlerini hatırlattı.
CHP'li Berhan Şimşek bu sözleri reddetti, "Ben hiçbir yerde okumadım. Çok acımasız şeyler söylüyorsunuz" dedi.
DEMİRTAŞ'IN SÖZLERİ CANLI YAYINDA DİNLETİLDİ
Stüdyoda bulunan Gazeteci Fuat Uğur da, Ferhat Murat'ın sözlerinin arkasında durarak, "Ben o videoyu izledim" dedi. Murat, Şimşek'in reddetmesi sonrası telefonundan, Demirtaş'ın videosunu açarak dinletmek istedi.
CHP'li Berhan Şimşek, videonun dinletildiği sırada sık sık savunma yaparak, sözlerin yayına yansımasını engellemeye çalıştı. Yine Gazeteci Sevilay Yılman ile Sunucu Hande Aydemir'in de videonun açılmasına karşı çıkması dikkat çekti.
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