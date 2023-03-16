CHP’li Berhan Şimşek Selahattin Demirtaş’ı savunmak isterken canlı yayında rezil oldu

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere doğru geri sayıma devam ederken, seçime 2 aydan az bir süre kala televizyon ekranlarında yayınlanan siyaset tartışmalarının dozu da yükseldi.

O tartışmalardan birinde dün gece, HDP'nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Terörist cenazesine gitmeyen vekili disipline veririm" sözleri hatırlatıldı. Bu sözlerin programda dile getirilmesi üzerine HDP'yi savunmaya geçen CHP'li Berhan Şimşek, Demirtaş'ın öyle bir ifadesi olmadığını öne sürdü. Demirtaş'ın o sözleri canlı yayında dinletilince zor anlar yaşayan Berhan Şimşek'in o anları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.