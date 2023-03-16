MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Kadrolar yayınlandı! Hemşire, avukat, diyetisyen, büro...

5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Merkez Taşra Teşkilatında 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.