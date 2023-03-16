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Haberler Galeri Meral Akşener'den CHP'ye üstü kapalı rest! Altılı koalisyonda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş krizi

Meral Akşener'den CHP'ye üstü kapalı rest! Altılı koalisyonda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş krizi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı koalisyon masasından kalkan, daha sonra yapılan baskılar sonucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olma şartıyla masaya geri dönen İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ın yerel seçimlerde yeniden aday olabileceğine ilişkin açıklamalarıyla adeta soğuk duş yaşamıştı. Akşener'den Kuşoğlu'nun sözlerine üstü kapalı yanıt geldi. İYİ Parti lideri iki belediye başkanını da "müstakbel cumhurbaşkanı yardmcıları" olarak tanıtırken, "İYİ Parti gururla sunar. Bu yol kazanmanın yoludur" dedi.

Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:00
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Meral Akşener’den CHP’ye üstü kapalı rest! Altılı koalisyonda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş krizi

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, sık sık İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığına ilişkin vurgu yaparak CHP'ye örtülü rest çekti.

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Meral Akşener’den CHP’ye üstü kapalı rest! Altılı koalisyonda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş krizi

Kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında iki belediye başkanının geleceğini yorumlayan CHP'li Bülent Kuşoğlu, "İki görevi aynı anda yapmayacaklar. Onu Sayın Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz, hiç istemez" demişti.

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Meral Akşener’den CHP’ye üstü kapalı rest! Altılı koalisyonda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş krizi

Kuşoğlu ayrıca İmamoğlu ve Yavaş'ın belediye başkanlığına yeniden aday olma ihtimallerine de yeşil ışık yakmıştı.

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Meral Akşener’den CHP’ye üstü kapalı rest! Altılı koalisyonda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş krizi

İYİ Parti kanadında öfkeye sebep olan bu sözler sonrası Meral Akşener'den günlerdir beklenen cevap geldi. Akşener iki isme "müstakbel cumhurbaşkanı yardımcılarımız" diyerek Kuşoğlu'na üstü kapalı meydan okudu.

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Meral Akşener’den CHP’ye üstü kapalı rest! Altılı koalisyonda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş krizi

"TARTIŞTIK, KAVGA ETTİK"
İttifak içinde yaşanan 4 günlük skandal sürece ilişkin de çarpıcı sözler sarf eden Akşener, "Yılmadık, direndik. Tartıştık, kavga ettik. Sözümüzden dönmedik.