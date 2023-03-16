Meral Akşener'den CHP'ye üstü kapalı rest! Altılı koalisyonda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş krizi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı koalisyon masasından kalkan, daha sonra yapılan baskılar sonucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olma şartıyla masaya geri dönen İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ın yerel seçimlerde yeniden aday olabileceğine ilişkin açıklamalarıyla adeta soğuk duş yaşamıştı. Akşener'den Kuşoğlu'nun sözlerine üstü kapalı yanıt geldi. İYİ Parti lideri iki belediye başkanını da "müstakbel cumhurbaşkanı yardmcıları" olarak tanıtırken, "İYİ Parti gururla sunar. Bu yol kazanmanın yoludur" dedi.