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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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