Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan görüşmesi sonrası açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington ziyareti kapsamında Beyaz Saray’da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile görüştü. Temaslarda ABD ile Türkiye arasında işbirliği mesajı verilirken Türkiye'nin, PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile görüştü.
TERÖRLE MÜCADELE, İKİLİ SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER ELE ALINDI
Görüşmelerde; ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, Türkiye'de meydana gelen depremler, savunma sanayii alanında iş birliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya ve Azerbaycan- Ermenistan müzakere süreci konuları değerlendirildi.
DEPREM SONRASI DESTEKLER
ABD ve uluslararası toplumun deprem felaketi sürecinde Türkiye'ye verdikleri destek ve sergiledikleri dayanışmadan duyulan memnuniyet ifade edildi.
Deprem bölgesinin süratle iyileştirilmesi ve yeniden inşa edilmesi için Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULARDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Türkiye- ABD ilişkilerinin stratejik boyutuna vurgu yapılan görüşmede, iki müttefik ülkenin karşılıklı saygı ve çıkar temelinde küresel ve bölgesel konulardaki iş birliğini sürdürmesinin önemine değinildi.
İkili ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine ulaşması için kolaylaştırıcı adımların atılması gerektiği belirtildi. Savunma sanayii alanında herhangi bir ön şart olmadan iş birliği kapsamının derinleştirilmesi üzerinde duruldu.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK MESELESİ
Türkiye'nin ilkesel olarak NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği, Üçlü Mutabakat çerçevesinde İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmesinin süreci hızlandıracağına vurgu yapıldı.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE TÜRKİYE'NİN BARIŞ ÇABALARI
Rusya- Ukrayna savaşının uzamasının bölgesel ve küresel istikrarsızlığı derinleştirdiğine işaret edilirken, Türkiye'nin çözüm için diplomatik çabalarını sürdüreceği belirtildi. Tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasında Türkiye'nin rolüne dikkat çekildi.
TERÖR İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI
Türkiye'nin, PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı.
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