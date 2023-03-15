Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan görüşmesi sonrası açıklama

İkili ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine ulaşması için kolaylaştırıcı adımların atılması gerektiği belirtildi. Savunma sanayii alanında herhangi bir ön şart olmadan iş birliği kapsamının derinleştirilmesi üzerinde duruldu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK MESELESİ



Türkiye'nin ilkesel olarak NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği, Üçlü Mutabakat çerçevesinde İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmesinin süreci hızlandıracağına vurgu yapıldı.





RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE TÜRKİYE'NİN BARIŞ ÇABALARI



Rusya- Ukrayna savaşının uzamasının bölgesel ve küresel istikrarsızlığı derinleştirdiğine işaret edilirken, Türkiye'nin çözüm için diplomatik çabalarını sürdüreceği belirtildi. Tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasında Türkiye'nin rolüne dikkat çekildi.

TERÖR İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI



Türkiye'nin, PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı.