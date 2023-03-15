Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber’in Finlandiya sorusuna cevap verdi: Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız

BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ DÜNYA BASININDA İLK MANŞETTEN VERİLMİŞTİ

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala en sert tepki Başkan Erdoğan'dan geldi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerine değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

'Eğer bu teröristleri bize iade etmezseniz 120 kişilik bir liste verdik kusura bakmayın ve tabii bunlar o gün bugün bizimle kendilerine göre yok anayasa değişikliği yaptık, yok şunu yaptık, yok bunu yaptık kendilerine göre dalga geçiyorlar. Bunlar Türkiye'yi tanıyamadılar. Zannediyorlar ki yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verdiğimiz zaman İsveç şok olacak.'