Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber'in Finlandiya sorusuna cevap verdi: Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız
NATO'ya girmek için çırpınan İsveç ve Finlandiya'nın kaderini Türkiye'de. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'te yaşanan skandalların ardından NATO kapısını tamamen kapatmış, Finlandiya'ya farklı bir uygulama yapılabileceğini açıklamıştı. Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik sorusuna "Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığı'ndan NATO görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 16-17 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." denildi.
CUMA GÜNÜ VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTACAĞIZ
A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, 17 Mart Cuma günü Türkiye'ye geleceğini hatırlatılarak "Haftaya Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesi çözülür mü? Bu konu Meclise gelir mi?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan, "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. İnşallah, hayırlısı. Biz üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
ÖNCE FİNLANDİYA
NATO'ya üyelik için Türkiye ile müzakereler yürüten İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, Finlandiya'nın ülkesinden önce İttifak'a üye olma ihtimalinin arttığını açıkladı.
Başkent Stockholm'de İsveç'in NATO Başmüzakereci Oscar Stenström ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kristersson, son haftalarda yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğini onaylamasının giderek netleştiğini söyledi.
"İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasındaki NATO müzakereleri kısa bir aradan sonra Şubat ayı sonunda yeniden başladı ancak şu ana kadar ülkeler bir çözüme ulaşamadı" diyen Kristersson, bununla birlikte Türkiye'nin son zamanlarda, yalnızca Finlandiya'nın başvurusunu onaylamaya hazır olabileceğini ima ettiğini kaydetti. Ülkesinin, Finlandiya'nın NATO'ya İsveç olmadan girmesi gibi bir durumun üstesinden gelmeye hazır olduğunu da vurgulayan Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de, genellikle bunun gerçekleşmesi halinde uzun vadeli bir sorun oluşturmayacağına işaret ettiğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ DÜNYA BASININDA İLK MANŞETTEN VERİLMİŞTİ
Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.
NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala en sert tepki Başkan Erdoğan'dan geldi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerine değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
'Eğer bu teröristleri bize iade etmezseniz 120 kişilik bir liste verdik kusura bakmayın ve tabii bunlar o gün bugün bizimle kendilerine göre yok anayasa değişikliği yaptık, yok şunu yaptık, yok bunu yaptık kendilerine göre dalga geçiyorlar. Bunlar Türkiye'yi tanıyamadılar. Zannediyorlar ki yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verdiğimiz zaman İsveç şok olacak.'
Erdoğan'ın sözleri uluslararası Haber ajansları tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edilirken pek çok gazetede birinci manşet oldu.
'Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebileceğini söyledi' başlığı ile çıkan BBC, haberinde 'Erdoğan, Ankara'nın Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını kabul edebileceğini ancak İsveç'in katılamayacağını öne sürdü' ifadesine yer verdi.
İngiliz Guardian gazetesi 'Erdoğan, Türkiye'nin İsveç olmadan Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini söyledi' dedi.
Al Jazeera 'Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini ancak İsveç'i engelleyebileceğini söyledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
ASSOCİATED PRESS: ERDOĞAN, ŞARTLAR YERİNE GETİRİLİRSE KABUL EDECEK
"Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayabilir, İsveç'i 'şok' edebilir" ifadesini kullanan Associated Press, Türk hükümetinin Türkiye karşıtı gösteriler ve İslamofobik olaylar nedeniyle Avrupa ülkelerine seyahat konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı.
Cumartesi günü yayınlanan seyahat uyarısının, geçtiğimiz hafta sonu İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemin ardından geldiği belirtildi. Yaşananların, Türkiye'nin şimdiye kadar İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayı reddetmesini pekiştirdiği tespiti yapıldı:
NATO'ya yeni üye kabulü için mevcut üyelerinin oy birliğiyle onayı gerekiyor, ancak Erdoğan hükümeti İsveç'i sadece ve sadece şartları yerine getirmesi durumunda kabul edeceğini söyledi.
DÜNYADA BİRİNCİ MANŞET: İSVEÇ'E ŞOK!
LA Times Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığı senaryonun İsveç'e şok olacağını yazdı.
Independent 'Erdoğan, Finlandiya'nın NATO hedefini onaylayabilir, İsveç'i 'şok' edebilir' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Hindistan merkezli NDTV 'Türkiye Finlandiya'yı NATO'ya Kabul Edebilir, Ama İsveç Olmadan' dedi.
CBC, Erdoğan'ın 'Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verdiğimizde İsveç şok olacak' sözünü öne çıkardı.
Bloomberg ise bu gelişmeyi 'Türkiye, Finlandiya'nın NATO Üyelik Teklifini Destekleyebilir, İsveç'i Reddedebilir'başlığı ile okurlarına duyurdu.
İsveç merkezli Expressen, 'Türkiye, Finlandiya'nın NATO başvurusunu onaylayabilir' başlıklı haberinde Erdoğan'ın sözlerine geniş yer ayırdı.
BOLTON İSVEÇ'İN SON UMUDU OLDU
Aynı gazete 'Trump'ın eski danışmanı John Bolton: Türkiye NATO'dan çıkarılmalı' başlıklı bir haber de yayınladı.
Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:
'Donald Trump'ın eski danışmanı John Bolton, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğine inanıyor ve ülkenin İsveç'e ve Finlandiya'nın NATO uygulamalarına yönelik tutumuna işaret ediyor.'
Türk elçiliği önündeki skandal eyleme imza atan Paludan 'pişman mısın?' sorusuna 'Hayır' yanıtını vermişti.
Aftonbladet 'Türkiye, Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmeye hazır' başlığını tercih ederken bir başka İsveç gazetesi Dagens Nyheter Erdoğan'ın Finlandiya'ya yeşil ışık yakabileceğinin sinyalini verdiğini yazdı.
Svenska Dagbladet 'Erdoğan: Türkiye NATO'da Finlandiya'ya evet diyebilir' başlığı ile çıktı.
REUTERS: ERDOĞAN, FİNLANDİYA İÇİN SİNYAL VERDİ
Başkan Erdoğan'ın, Finlandiya'nın üyeliğinin İsveç'in yerine değerlendirilebileceğinin sinyallerini verdiğini yazan Reuters, haberinde şu ayrıntıları paylaştı:
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Stockholm ile artan gerilim ortamında Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını İsveç'ten önce kabul edebileceğinin sinyalini verdi. İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen yıl NATO'ya katılmak için başvurdu. Tüm üye ülkelerin onayına ihtiyaçları var. Türkiye ve Macaristan, üyelikleri henüz onaylamadı.
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