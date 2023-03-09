İsveç-Finlandiya NATO'ya alınacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Brüksel'de flaş açıklama: "Süreç olumlu ilerliyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'deki NATO Karagahında "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın üçüncü toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İSVEÇ-FİNLANDİYA NATO'YA ALINACAK MI?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınma sürecinin olumlu ilerlediğini ifade eden Kalın, "Madrid'de imzalanan üçlü mutabakatın tam manasıyla uygulanmasını bekliyoruz, bu gerçekleşirse 2 ülke de NATO'ya girebilir." dedi.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA ATILACAK ADIMLAR

Kalın, Türkiye'nin kaygılarını bir kez daha dile getirdiğini ifade edip, "Atılan bazı adımlar memnuniyet verici, süreç henüz bitmedi. Terörle mücadele konusunda atılacak adımları takip edeceğiz." diye konuştu.