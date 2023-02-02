Finlandiya ve İsveç'ten ortak NATO açıklaması! Türkiye'ye yönelik yeni mesaj
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısında NATO'ya katılım konusunda açıklamalarda bulundu. Finlandiya Başbakanı Marin, Finlandiya ve İsveç'in aynı anda NATO'ya katılmaya kararlı olduklarını söyledi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Stockholm'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in aynı anda NATO'ya katılmaya kararlı olduklarını söyledi.
FİNLANDİYA'DAN İSVEÇ'E DESTEK
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "İsveç'in problemli çocuk gibi göründüğü bir ortamdan haz etmiyorum" diyerek NATO'nun her iki ülkenin üyeliğini onaylaması gerektiğini vurguladı.
"BİR ŞEYLER YANARKEN..."
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise "Bir şeyler yanarken müzakerelerin devam etmesi söz konusu değil" dedi.
"MUTABAKATA UYACAĞIZ"
Kristersson ayrıca, İsveç'in Finlandiya ve Türkiye ile imzaladığı üçlü NATO mutabakatını uygulamaya devam edeceğini ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
İsveç'in ve Finlandiya'nın taahhütlerine tam olarak uymalarını bekliyoruz. NATO üyeliği yolunda atacakları adımlar mutabakat zaptında yer alıyor. Bu adımlara göre de biz kararımızı vereceğiz. Tekrar söylüyorum an itibarıyla İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz. İsveç'ten ülkede yaşayan tüm grupların inançlarına saygı gösterilmesini ve İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda samimi adımlar atılmasını bekliyoruz. Avrupa'da ve özellikle İskandinav ülkelerinde son dönemde artan İslam karşıtı söylem ve eylemlerden endişe duyuyoruz.
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