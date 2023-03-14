Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme: Gündemde İsveç ve Finlandiya var

AUKUS NÜKLEER DENİZALTI YOL HARİTASI

Sullivan, Biden, Sunak ve Albanese'in bugün AUKUS ittifakını gerçekliğe dönüştürecek ve nükleer denizaltı ortaklığına ilişkin "ideal yol haritasını" duyuracaklarını bildirdi.

AUKUS vaatlerini yerine getirmek için tarafların azimle çok çalıştığına dikkati çeken Sullivan, gelecek yıllarda başlayacak çok aşamalı bir sürecin yürürlüğe konacağını dile getirdi.

Sullivan, bu sürecin Avustralyalı denizcilerin, mühendislerin, teknisyenlerin ve diğer personelin nükleer tahrikin sorumluluğu ve idaresini üstlenebilmeleri için alacakları eğitimi de içerdiğini belirtti.

Ardından ABD ve Birleşik Krallık denizaltılarının Avustralya'da dönüşümlü olarak konuşlandırılacağını kaydeden Sullivan, bundan birkaç yıl sonra 2030'ların başında ABD'den 3 adet "Virginia" sınıfı denizaltının Avustralya'ya teslim edileceğini söyledi. Sullivan, gerekirse bu sayının 5'e çıkabileceği bilgisini paylaştı.

Sullivan, son aşama olarak Amerikan teknolojisi ve İngiltere ile Avustralya'nın da tasarımlarıyla üretilecek yeni nesil konvansiyonel silahlı nükleer denizaltı "SSN-AUKUS"un Avustralya'ya verileceğini açıkladı.

Avustralyalıların "Virginia" sınıfı denizaltılar için para ödeyeceklerini kaydeden Sullivan, bunun yanı sıra ABD denizaltı sanayisine de üretimi hızlandırmak için nispi bir katkı yapacaklarını kaydetti.

Sullivan, AUKUS'un, ABD'nin Hint-Pasifik'teki ittifaklarla yaptığı "uzun vadeli bir yatırımı" temsil ettiğine işaret ederek, bu kapsamda diğer ortakların da bölgede finansal olarak ve güvenlik ile istikrarın korunması açısından üzerine düşeni üstlendiklerini vurguladı.

ABD'nin Hint-Pasifik'teki ülkelerin güvenlik ve istikrarı için "tarihi" bir rol oynadığı görüşünü savunan Sullivan, AUKUS'un belki de gelecek yüzyıl, güvenlik ve istikrara katkı sağlayacak bir anlaşma olduğunun altını çizdi.

Sullivan, diğer taraftan bu adımların herhangi bir ülkeye dönük olmadığını kaydederek, Çin ile ilişkilerde de herhangi bir çatışma ya da yeni bir Soğuk Savaş istemediklerini belirtti. Sullivan, AUKUS'un ne olup ne olmadığıyla ilgili Çinli yetkilileri de bilgilendirdiklerini ifade etti.

Toplantıda, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 25 Mart-2 Nisan'da Gana, Tanzanya ve Zambiya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.