Son dakika! NATO’da kritik toplantı! Türkiye-İsveç- Finlandiya üçlü görüşmeleri yeniden başlıyor

Toplantının gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediği görüşülecek.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson geçen gün, terörle ilgili yeni ceza yasasının mecliste oylanacağını duyurarak "Bu yasayla terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak" dedi.