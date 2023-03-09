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Son dakika! NATO'da kritik toplantı! Türkiye-İsveç- Finlandiya üçlü görüşmeleri yeniden başlıyor

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Son dakika! NATO’da kritik toplantı! Türkiye-İsveç- Finlandiya üçlü görüşmeleri yeniden başlıyor

Son dakika haberleri... Türkiye, ocakta Stockholm'deki propagandalar nedeniyle üçlü müzakereleri süresiz askıya almıştı. Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri bugün Brüksel’de, NATO karargâhında yeniden başlıyor.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya bugün Brüksel'de masaya oturacak.

Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil ederken masada, NATO yetkilileri de yer alacak.

Toplantının gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediği görüşülecek.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson geçen gün, terörle ilgili yeni ceza yasasının mecliste oylanacağını duyurarak "Bu yasayla terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak" dedi.

Türkiye, ocakta Stockholm'deki propagandalar nedeniyle üçlü müzakereleri süresiz askıya almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra müzakerelerin tekrar başlayacağı açıklanmıştı.

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