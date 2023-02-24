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Son dakika! NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Başkan Erdoğan ile mutabık kaldık

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Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Son dakika! NATO’dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Başkan Erdoğan ile mutabık kaldık

Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.

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