TOGEMDER jet hızıyla el uzattı! Atölyeler depremzedenin hizmetinde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanı olduğu TOGEMDER, güçlü altyapısıyla depremzedelere jet hızıyla el uzattı. Derneğin atölyelerinde üretilen malzemeler ve gıdalar deprem bölgesine aralıksız ulaştırılıyor.
First Lady Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kolları sıvadı.
Emine Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine depremden bir saat sonra harekete geçen TOGEMDER, depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferberlik başlattı.
BATTANİYE DİKİLİYOR, GIDA HAZIRLANIYOR
Depremin ardından tüm kapasitesiyle çalışan dernek yönetimi, 4 TIR dolusu malzemeyi depremzedeler için hazırladı. TOGEMDER atölyelerinde dikilen battaniyeler ve dernek mutfağında üretilen dayanıklı gıda ürünlerinin yanı sıra su, kıyafet, hijyen malzemeleri, ilaç ve medikal malzemeler de bölgeye aralıksız ulaştırılıyor.
ÇOCUKLARA PSİKOLOJİK DESTEK
Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi ile yapılan işbirliği çalışması ile millet bahçesi içerisinde sosyal market kuran TOGEMDER, mağdur vatandaşlar için gıda, giysi ve ayakkabı desteği sağlıyor. Aynı zamanda sosyal market bünyesinde kurulan psikososyal destek birimi ile depremden etkilenen çocuklar ve ailelerine psikolojik destek veriliyor.
EVLERE YERLEŞTİRİLDİ
Sabah'ın haberine göre, Hatay'da Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan konteyner kentin iç tefrişatı, bizzat TOGEMDER tarafından karşılandı. Dernek; yatak, baza, çekyat, yorgan gibi malzemeleri bölgeye naklederek sahada yaralara merhem oldu. Deprem bölgesinden İstanbul'a gelen aileler için toplam 50 ev baştan aşağı döşendi ve yerleşmeleri sağlandı.
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