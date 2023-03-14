TOGEMDER jet hızıyla el uzattı! Atölyeler depremzedenin hizmetinde

EVLERE YERLEŞTİRİLDİ

Sabah'ın haberine göre, Hatay'da Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan konteyner kentin iç tefrişatı, bizzat TOGEMDER tarafından karşılandı. Dernek; yatak, baza, çekyat, yorgan gibi malzemeleri bölgeye naklederek sahada yaralara merhem oldu. Deprem bölgesinden İstanbul'a gelen aileler için toplam 50 ev baştan aşağı döşendi ve yerleşmeleri sağlandı.