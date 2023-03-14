Cumhur İttifakı’nda 51 ile özel çalışma! AK Parti ve MHP seçime ortak listelerle mi girecek?

51 İLE ÖZEL ÇALIŞMA

İttifak protokolleri için partilerde liste mesaisi de sürüyor. AK Parti ve MHP'nin ortak yürüttüğü çalışmalarda MHP'nin hiç vekil çıkaramadığı illerde ortak liste hazırlığı gündemde. Söz konusu 51 il arasında partinin görece güçlü olduğu ancak oy sayısının vekil çıkarmaya yetmediği yerlerde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onay vermesi halinde MHP'li isimlerin AK Parti listelerinden aday gösterilebileceği belirtiliyor. Ancak MHP'nin tüm illerde kendi oyunu görmek isteyebileceği, bu nedenle ortak listeye sıcak bakmayabileceği de değerlendiriliyor. AK Parti'nin ise tüm illerde kendi listeleriyle yarışacağı kaydediliyor.