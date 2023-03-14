Cumhur İttifakı'nda 51 ile özel çalışma! AK Parti ve MHP seçime ortak listelerle mi girecek?
Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri adım devam ederken, partilerin yapacakları ittifak protokollerini 24 Mart'a kadar YSK'ya teslim etmesi gerektiği açıklandı. Seçime girecek partilerde liste mesaisi devam ederken, MHP'nin vekil çıkaramadığı illerde AK Parti ile ortak liste çıkarması da gündeme geldi. Söz konusu 51 il için özel çalışma yapılabileceği iddia edildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için takvimi 18 Mart Cumartesi günü başlatacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimine göre partilerin yapacakları ittifak protokollerini en geç 24 Mart'a kadar YSK'ya teslim etmeleri gerektiğini açıkladı.
51 İLE ÖZEL ÇALIŞMA
İttifak protokolleri için partilerde liste mesaisi de sürüyor. AK Parti ve MHP'nin ortak yürüttüğü çalışmalarda MHP'nin hiç vekil çıkaramadığı illerde ortak liste hazırlığı gündemde. Söz konusu 51 il arasında partinin görece güçlü olduğu ancak oy sayısının vekil çıkarmaya yetmediği yerlerde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onay vermesi halinde MHP'li isimlerin AK Parti listelerinden aday gösterilebileceği belirtiliyor. Ancak MHP'nin tüm illerde kendi oyunu görmek isteyebileceği, bu nedenle ortak listeye sıcak bakmayabileceği de değerlendiriliyor. AK Parti'nin ise tüm illerde kendi listeleriyle yarışacağı kaydediliyor.
LİSTEDEKİ SÜRPRİZ İSİMLER
Milliyet'in haberine göre Başkan Erdoğan'ın aday listeleri üzerinde özel bir mesai harcadığı ifade ediliyor. Bir iki istisna dışında mevcut bakanların tamamının listelerde yer alabileceği; vekil olmayan MYK üyelerinin ve Külliye'den bazı isimlerin de milletvekilliğine aday gösterilebileceği konuşuluyor. Listede sürpriz bazı isimlerin yer alacağı; üç dönemlik bazı sembol isimlerin ise listelere giremeyeceği konuşuluyor.
Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların milletvekili adayı olmaları için istifa etmelerinin gerekmediğine işaret edilirken; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, bakan yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin başkan ve yöneticilerinin adaylık için istifalarının şart olduğu belirtiliyor. Listelerde dönemlerinde yaptıkları başarılı işlerle anılan bazı eski bakanlara da yer verilebileceği ifade ediliyor. Bu konuda öne çıkan isim ise eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. AK Parti'de, deprem bölgesindeki 11 ilin milletvekilleriyle ilgili özel bir çalışma yürütüldüğü, bu süreçte illerinde vatandaştan tepki toplayan vekillere listede yer verilmeyebileceği belirtiliyor.
ERDOĞAN, DESTİCİ'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta görüştüğü Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile dün bir kez daha bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede ittifaka ilişkin detayların konuşulduğu belirtildi. Destici görüşme çıkışı yaptığı açıklamada, "BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Prensip olarak, konuştuk, anlaştık önümüzdeki seçimlerde güçlü kuvvetli ihtimal ki, BBP 81 ilin tamamında kendi ismi, logosu ve adaylarıyla seçime katılacaktır" dedi.
Destici, "Biz, devletimizi, ülkemizi, milletimizi, ittifakımızı önceliyoruz, daha sonra partimizi önceliyoruz. Dolayısıyla bizim burada bir problemimiz yok, bir anlaşmazlık yok. Uyumlu bir şekilde ittifakımız, çalışmalarımız devam ediyor. Heyetlerimiz daha önce 3 görüşme yapmışlardı. Tekrar bir araya gelecekler ve inşallah son noktayı koyacağız." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN TAZMİNATI AFAD'A BAĞIŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den manevi tazminat olarak kazandığı 20 bin 500 lirayı depremzedeler için AFAD'a bağışladı. Özel hakkında, 15 Haziran 2017 tarihinde Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açılmıştı. Mahkeme, Özgür Özel'in 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karar, Ankara Bölge Adliyesi ve Yargıtay tarafından da onandı.
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