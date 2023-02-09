Emine Erdoğan’dan Ankara’ya getirilen depremzede bebeklere ziyaret: Devletimizin emin ellerindeler

"Hava ambulansı ile 200'ün üzerinde hasta aldık. Hem Bilkent Şehir Hastanesi hem Etlik Şehir Hastanesi olarak bu görevi üstlendik. Aynı zamanda kara ambulansıyla gelen ve ayaktan başvuru şeklinde gelen 700'ün üzerinde hastamız var. Şu anda deprem bölgelerimizden gelen, Ankara'da tedavi olan 1000'in üzerinde hastamız var. 180 hastamız yoğun bakımda tedavi görmekte. Bunların 36'sı çocuk yoğun bakımda, geri kalanı yetişkin yoğun bakımda. Bu hastalarımızdan 8'i solunum cihazına bağlı takip ediliyor. Durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor, daha da iyi olacak inşallah."

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