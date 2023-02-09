09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Ankara'ya getirilen depremzede bebeklere ziyaret: Devletimizin emin ellerindeler

Emine Erdoğan'dan Ankara'ya getirilen depremzede bebeklere ziyaret: Devletimizin emin ellerindeler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
ABONE OL
Emine Erdoğan’dan Ankara’ya getirilen depremzede bebeklere ziyaret: Devletimizin emin ellerindeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledilen bebeklerin ilk ziyaretçisi, Emine Erdoğan oldu. Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeklerle ilgilenirken gözleri dolan Emine Erdoğan, "16 depremzede bebeğimizin sağlık durumlarının iyi olması bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Devletimizin emin ellerindeler." mesajını paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti.

Refakatçisi olmayan 0-1 yaş aralığındaki 16 bebeğin Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesinin hemen ardından hastaneye gelen Emine Erdoğan, Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı'dan bebeklerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Tek tek ilgilendiği bebekleri kucağına alarak seven Emine Erdoğan'ın ziyareti sırasında gözleri doldu.

Emine Erdoğan, hastanede bebeklerle ilgilenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleriyle de sohbet etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledilen 16 depremzede bebeğimizin sağlık durumlarının iyi olması bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Devletimizin emin ellerindeler. Bakım altına alınan bebeklerimizin bundan sonraki süreçlerinin de takipçisi olacağım. Afetten etkilenen tüm çocuklarımızın iyi haberlerini almayı diliyor, yaralanan yavrularımıza acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BEBEKLERİN İLK MUAYENELERİ YAPILDI, HERHANGİ BİR SIKINTILARI YOK"

Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer, depremzede bebeklerin sağlık durumlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Kahramanmaraş'tan 16 yenidoğan bebeğin getirildiğini söyledi.

Güngörer, "6 günlük ile 2 aylık arasında değişen yaş gurubundaki bebeklerin ilk muayeneleri yapıldı, herhangi bir sıkıntıları yok. Takip amaçlı yenidoğanları, özellikle prematüre olanları yenidoğan yoğun bakımımıza alıp bir süre takip etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Doç. Dr. Güngörer, enkazdan çıkarılan iki bebeğin sağlık durumunda da sıkıntı olmadığını dile getirdi.

"ANKARA'DA TEDAVİ OLAN BİNİN ÜZERİNDE HASTAMIZ VAR.

Kahramanmaraş'tan tedavi amaçlı Ankara'ya getirilen depremzedelere ilişkin de bilgi veren Doç. Dr. Güngörer, şöyle konuştu:

"Hava ambulansı ile 200'ün üzerinde hasta aldık. Hem Bilkent Şehir Hastanesi hem Etlik Şehir Hastanesi olarak bu görevi üstlendik. Aynı zamanda kara ambulansıyla gelen ve ayaktan başvuru şeklinde gelen 700'ün üzerinde hastamız var. Şu anda deprem bölgelerimizden gelen, Ankara'da tedavi olan 1000'in üzerinde hastamız var. 180 hastamız yoğun bakımda tedavi görmekte. Bunların 36'sı çocuk yoğun bakımda, geri kalanı yetişkin yoğun bakımda. Bu hastalarımızdan 8'i solunum cihazına bağlı takip ediliyor. Durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor, daha da iyi olacak inşallah."

Erdoğan’dan depremzede bebeklere ziyaret: ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDE BEBEKLERE ZİYARET:
65 saat sonra gelen müjdeli haber 65 SAAT SONRA GELEN MÜJDELİ HABER
AFAD’dan tahliye açıklaması AFAD'DAN "TAHLİYE" AÇIKLAMASI
Depremin vurduğu 10 il için kritik “nakil” kararı DEPREMİN VURDUĞU 10 İL İÇİN KRİTİK "NAKİL" KARARI
Depremin vurduğu 10 il için kritik “nakil” kararı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA