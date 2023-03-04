Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzede aile konuştu: Devletimiz bizi yalnız bırakmadı

"BİR SAAT ÇAY İÇİP SOHBET ETTİK"

"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanım konteynerımıza kadar gelerek bizleri onurlandırdı. Bir saat çay içip sohbet ettik. O depremde sağ kaldığımız için Allah'a dua ediyorum ama yaşadıklarımı son nefesime kadar unutmam. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Önce çadırda kaldık. Sonrasında konteyner kente yerleştik. Allah devletimizden razı olsun. Henüz 3 aylık evli olan oğlum ve gelinim de üst katımızda oturuyordu. Altınları, çeyizleri, anıları ve hayalleri enkazda kaldı. Kendi binalarının enkazı altında kalan kızım ve 2 torunum ise hayatlarını kaybetti" ifadelerini kullandı.