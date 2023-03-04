Emine Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzede aile konuştu: Devletimiz bizi yalnız bırakmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Şubat’ta günü Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan’da burada misafir edilen Atmaca ailesini ziyaret etti. Emine Erdoğan, yaklaşık bir saat misafir olduğu Atmaca ailesiyle yakından ilgilendi. O görüşmeyi anlatan emekli öğretmen 78 yaşındaki Süleyman Atmaca, “Nerede çalışıp emekli olduğumu sordu. ‘Öğretmen emeklisiyim’ deyince, ‘eli öpülesi öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız’ dedi.
Atandığı ilçede emekli olduktan sonra yaşamaya karar veren emekli öğretmen 78 yaşındaki Süleyman Atmaca ise enkazda geçirdiği 9 saatin ardından kurtarılarak, tedavisi sonrası konteyner kente yerleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Şubat'ta günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan misafir olduğu Atmaca ailesiyle yakından ilgilendi. Süleyman Atmaca o görüşmeyi böyle anlattı:
"Yıllardır önemli konuları unutmamak için anı defter tutuyordum. Siyasiler, bakanlar, belediye başkanları ve önemli kişilerle görüştüğümde mutlaka o defterime not alırım. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Emine hanım benim o anı defterimi de o günün tarihiyle imzaladı. Çok sıcakkanlı bir hanımefendi."
78 yaşındaki emekli öğretmen Süleyman Atmaca, "Ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. Depremde, yıllarca çalışarak tamamladığım 2 katlı evim yıkıldı. Bizi kısa sürede çıkardılar ve yara almadan kurtulduk. Allah böyle bir felaketi düşmanıma bile yaşatmasın" dedi.
"BİR SAAT ÇAY İÇİP SOHBET ETTİK"
"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanım konteynerımıza kadar gelerek bizleri onurlandırdı. Bir saat çay içip sohbet ettik. O depremde sağ kaldığımız için Allah'a dua ediyorum ama yaşadıklarımı son nefesime kadar unutmam. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Önce çadırda kaldık. Sonrasında konteyner kente yerleştik. Allah devletimizden razı olsun. Henüz 3 aylık evli olan oğlum ve gelinim de üst katımızda oturuyordu. Altınları, çeyizleri, anıları ve hayalleri enkazda kaldı. Kendi binalarının enkazı altında kalan kızım ve 2 torunum ise hayatlarını kaybetti" ifadelerini kullandı.
"DEVLETİMİZ SAYESİNDE SICACIK BİR YUVAMIZ OLDU"
Çiftin gelinleri Dilek Atmaca ise, "Deprem, evliliğimizin 3'üncü ayında yuvamızı ve tüm hayallerimizi yıktı ama Allah'a şükürler olsun ki hayatta kaldık. Devletimiz sayesinde sıcacık bir yuvamız oldu. Allah razı olsun" dedi.
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