25 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan Nurdağı'nda depremzedelerle buluştu!

Emine Erdoğan Nurdağı'nda depremzedelerle buluştu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
ABONE OL
Emine Erdoğan Nurdağı’nda depremzedelerle buluştu!

Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetzedeleri ziyaret edip, ailelerle görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Öğleden sonra Gaziantep'e gelen Emine Erdoğan, havalimanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılandı.

Emine Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle Nurdağı ilçesine geçti. Nurdağı'nda kurulu konteyner kenti ziyaret eden Erdoğan, depremzede aileler ile görüştü. Erdoğan, konteyner kentte çocuklarla da yakından ilgilendi.

Konteyner kentte psikososyal destek görevlilerine verilecek eğitim programının tanıtımına da katılan Emine Erdoğan, İslahiye'ye hareket etti.

Kalıcı konutlar için ilk kazma! KALICI KONUTLAR İÇİN İLK KAZMA!
Felaketin acı izleri! Yıkım canlı yayına yansıdı FELAKETİN ACI İZLERİ! YIKIM CANLI YAYINA YANSIDI
Bakan Kurum Gaziantep’te incelemelerde bulundu BAKAN KURUM GAZİANTEP'TE İNCELEMELERDE BULUNDU
Emine Erdoğan’dan deprem paylaşımı EMİNE ERDOĞAN'DAN "DEPREM" PAYLAŞIMI
Erdoğan’dan depremzede bebeklere ziyaret: ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDE BEBEKLERE ZİYARET:
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA