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Ankara'da FETÖ operasyonu! 9 şüpheli için gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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Ankara’da FETÖ operasyonu! 9 şüpheli için gözaltı kararı

Son dakika haberi...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2008, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş (ALS) Sınavları soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından, yazılı sınavlar öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen ve tamamı soru alan konumundaki FETÖ/PDY mensubu 9 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

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